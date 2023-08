© Horoscope : découvrez votre jour de chance pendant la 2e semaine de rétrogradation de Mercure

Cette phase a débuté le 23 août et se terminera le 15 septembre. Découvrez si vous êtes chanceux pendant la rétrogradation de mercure.

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Taureau

Gémeaux

Cancer

Lion

Vierge

Balance

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

Verseau

Poissons

Découvrez sans plus tarder dans cet article votre jour de chance pendant la rétrogradation de mercure. Ici bas les détails pour chaque signe du zodiaque !

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Vous vous sentirez très lié à votre famille et aux gens que vous aimez. Ce qui vous permettra donc d’établir une communication beaucoup plus efficace avec eux. D’ailleurs, ces derniers vous manquent aussi et vous demandent parfois un peu de votre temps.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : dimanche 3 septembre.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai À lire Mars entre en Balance : découvrez ce que cela signifie pour votre signe du zodiaque

Profitez de ce que vous avez maintenant, que ce soit beaucoup ou peu, car c’est quelque chose de très important qui ne se reproduira pas. Ne laissez donc pas les pensées négatives envahir votre esprit et saboter ces minutes précieuses que vous allez chérir.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : lundi 28 août.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Vous aurez quelques difficultés à parler à une personne très importante, à qui vous devrez soulever des questions qui vous concernent tous les deux. Ainsi, vous devrez trouver une tierce personne pour vous servir d’intermédiaire et vous parviendrez à accomplir cette tâche.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : samedi 2 septembre.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Vous aurez besoin de sortir de chez vous, de votre refuge pour vous aérer l’esprit et mettre de côté la tristesse ou la frustration qui vous empoisonne la tête. En tout cas, appelez un ami et prenez rendez-vous pour discuter et faire le plein d’énergie. À lire Uranus rétrograde en Taureau : que réserve votre signe astrologique ? Une astrologue répond

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : lundi 4 septembre.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Vous devrez ignorer certains comportements des personnes que votre partenaire fréquente. Car sinon vous finirez par vous disputer sans cesse et par le harceler pour des choses qu’il ne fait pas et dont il n’est pas responsable. Cela renforcera en effet votre relation.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : mercredi 30 août.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Les choses vont commencer à bien se passer pour vous. D’ailleurs, vous aurez enfin votre espace et vous vous sentirez libre de faire ce que vous voulez. Ce que vous n’avez pas ressenti depuis de nombreux mois. En effet, vous ne serez plus limité dans votre vie quotidienne, et vous le devrez à des prières constantes.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : mardi 5 septembre.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

L’occasion se présente de faire des affaires, de concrétiser votre projet et de le rendre fructueux. Mais vous devrez donc vous plier à certaines procédures bureaucratiques qui vous donneront peut-être des maux de tête, mais qui vous donneront des bases très solides.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : mardi 29 août.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Ne dites à personne ce que vous avez sur votre compte si vous voulez vraiment que ce chiffre soit maintenu car il y a beaucoup d’envieux autour de vous déguisés en bons amis. Taisez-vous et ne vous vantez pas. Ainsi, ne donnez pas de détails sur la valeur de ce que vous achetez.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : samedi 2 septembre.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Une affaire d’argent très juteuse est en train d’être orchestrée et les chances qu’elle se concrétise sont très élevées. D’ailleurs, vous obtiendrez donc aussi votre commission, de l’argent supplémentaire avec lequel vous traiterez un document important.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : jeudi 31 août.

Capricorne

Du 22 décembre au 19 janvier

En effet, des changements très brusques se profilent dans votre vie, qui peuvent vous prendre par surprise. Mais ils seront pour le mieux, même si, dans les premières semaines, vous ne les comprenez pas et avez du mal à les assimiler. Ne vous accrochez donc pas à ce que vous avez perdu. Vous vous adapterez ainsi plus rapidement.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : mardi 5 septembre.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Déconnectez-vous un peu de vos obligations pour donner du repos à votre corps. Notamment à votre colonne vertébrale et à vos hanches, même si vous ne l’avez pas remarqué. Si possible, réservez-vous donc quelques séances de massage.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : vendredi 1er septembre.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Vous ferez une grosse erreur qui vous causera des ennuis car vous ne saurez pas comment y remédier. En effet, il vous faudra du temps pour trouver une solution et, entre-temps, vous recevrez une libération inhabituelle. D’ailleurs, il n’est donc pas déraisonnable que cela puisse vous coûter votre emploi.

Jour de chance pendant la rétrogradation de mercure : lundi 28 août.