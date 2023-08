© La Lune bleue finira par changer complètement la vie de 6 signes du zodiaque

Ce jeudi 31, le satellite paraîtra beaucoup plus grand et brillera davantage pour certains signes du zodiaque.

La lune bleue scellera la fin et le début d’une étape par l’intensité de sa luminosité. En effet, ce 31 août, elle sera puissante du fait que le satellite sera à l’apogée, c’est-à-dire en orbite plus proche de la Terre. Ce qui fait qu’elle sera perçue un peu plus grande et plus lumineuse que d’habitude. Cela va avoir quelques incidences sur les signes du zodiaque.

Elle est appelée bleue non pas parce que la lune prendra cette couleur, mais parce qu’il s’agit de la deuxième pleine lune à se produire le même mois. Cela se produit tous les deux ou trois ans. La prochaine fois que 13 pleines lunes seront enregistrées en une année, ce sera en 2026.

Cela entraînera des changements pour un groupe de signes du zodiaque. On recense le Bélier, le Taureau, le Cancer, le Scorpion, le Capricorne et les Poissons. Ils commenceront à jouir d’une bonne passe au cours des prochains jours.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Il y a un changement substantiel dans la relation de couple de ce signe du zodiaque. Effectivement, vous aurez une véritable compréhension et cela commencera parce que vous comprendrez que l’amour se transforme, que vous vivez d’un autre point de vue beaucoup plus analytique et mature. Conscients de cela, vous pourrez créer davantage de moments d’intimité totale. Ils vous sortiront de la routine dans laquelle vous vous trouvez. À lire Ces 3 signes du zodiaque vont vivre des moments inoubliables à partir du 1er septembre

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Ce signe du zodiaque résoudra un problème qui, jusqu’à présent, l’empêchait d’aller vers le changement qu’il souhaitait. Pourtant, il a déjà fait ses calculs. Vous pourrez bien dormir car lorsque le jour où vous devez agir arrivera, vous pourrez le faire en toute tranquillité et sortir par la grande porte, car vous êtes une personne prudente et c’est ce qui vous évitera de dépenser plus et de voir vos projets tomber à l’eau à la dernière minute.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

Vous aurez une grosse frayeur dans la dernière ligne droite de votre parcours. Mais une jeune femme de votre famille vous tendra la main et, en plus, elle trouvera le moyen de gâcher les intentions de la personne qui veut vous soutirer plus d’argent que vous n’en avez donné. Vous parviendrez à tout faire, alors préparez-vous.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Une personne de votre passé qui a blessé ce signe du zodiaque reviendra lui demander pardon, clémence. Ce sera une rude épreuve que vous devrez vivre pour certifier que vraiment cet épisode de votre vie se trouve dans le passé. Il ne vous fait pas mal, car vous l’avez enfoui avec votre douleur. Cela vous fera du bien, car à un moment donné, vous avez cru que vous n’y arriveriez pas.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Vous retrouverez un groupe de personnes de votre enfance qui vous feront vous sentir proche de chez vous, aimé et protégé. Ils vous rappelleront les bons moments et tout cela vous motivera à continuer. Ces derniers jours, vous avez remarqué un affaiblissement de vos énergies à cause de la nostalgie qui vous envahit parfois. Ce sera de la vitamine pour votre âme et votre progression.