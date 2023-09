© Septembre : les pluies d'étoiles scellent le destin des femmes de 5 signes, selon l'astrologie orientale

Voir Ne plus voir le sommaire Bœuf

Deux événements cosmiques vont sceller la chance en septembre pour plusieurs signes astrologiques asiatiques. On recense notamment le bœuf, le tigre, le dragon, le cheval et le singe. La lumière de la super lune bleue du 31 août chassera les mauvaises énergies cachées dans les endroits sombres de la maison ou du bureau. D’autre part, les étoiles filantes aurigides du 3 septembre apporteront splendeur et candeur aux journées. Ce seront des jours pour changer, pour tester et pour demander, car tout sera donné.

Né(e) dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Ce signe de l’horoscope va être très euphorique. Enfin, ce but dont vous rêvez depuis des années va se réaliser. Et tout cela grâce à un homme très proche de vous qui osera miser une partie de son argent et de sa stabilité pour vous aider à atteindre le sommet. Il veut le faire avec vous parce qu’il vous apprécie beaucoup et surtout à cause du lien qui vous unit.

Né dans les années 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Le partenaire de ce signe comprendra qu’il a eu tort et n’hésitera pas à le faire savoir. Pour lui, effectivement, le plus important est de maintenir l’harmonie entre vous deux. Il vous aime profondément et vous montrera ainsi qu’il ne fait pas passer son orgueil avant tout. C’est le bon moment pour vous de l’accueillir à bras ouverts et non pas avec un « je te l’avais bien dit », parce qu’il en a assez d’accepter qu’il n’a pas raison.

Né dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012.

Ce signe passera une très bonne journée au travail, surtout dans le domaine du chiffre d’affaires. En effet, vous aurez un peu d’argent supplémentaire avec lequel vous pourrez régler une dépense liée à votre santé. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, soyez prudent et attendez que tout se concrétise dans le silence qu’il mérite. Une fois que vous serez sûr, vous pourrez le dire au monde entier si vous le souhaitez.

Né dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Un autre signe vous fera une invitation que vous ne pourrez ni refuser ni reporter. On vous demandera de faire quelque chose qui ne se répétera pas et c'est le moment de le faire. Acceptez l'invitation, parlez des sujets importants et vous verrez que vous ne regretterez pas d'avoir fait ce pas en avant, car il vous apportera beaucoup de bénéfices dans de nombreux domaines de votre vie.

Né dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Il est temps de sortir de la routine et d’arrêter de penser autant aux finances pour ce signe. Vous devez lâcher un peu d’argent et l’investir dans votre paix, dans la poursuite d’énergies positives, car si vous le voyez comme une dépense, rien ne s’améliorera. Donnez-vous le temps de sortir et l’argent et les opportunités se multiplieront en quelques jours.