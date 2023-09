© La saison de la Vierge s'est installée et voici comment vous pouvez en exploiter l'énergie

Perfectionniste, mystérieuse et méticuleuse : la saison de la Vierge a démarré en fanfare le 23 août. Ainsi, divers rituels peuvent la remplir de magie, de perfection, mais aussi pour profiter au maximum de la bonne énergie.

La saison de la Vierge est le moment idéal pour prendre des décisions décisives. Vous pouvez aussi mettre de l’ordre dans tous les aspects de votre vie. En effet, elle est caractérisée par les vertus de ce signe représenté par une femme dans tous les signes du zodiaque.

Pendant cette période astrologique, les gens deviennent plus organisés, perfectionnistes et connaissent même des pics de stress.

Rituels pour profiter au mieux de la saison de la Vierge

Appliquer un masque à l’argile :

Le soleil de la Vierge nous aide à nous reconnecter à nous-mêmes. Il est donc important de prendre soin de soi et de sa peau. D’autant plus que l’été peut faire des ravages. Préparez votre peau avec un masque à l’argile rouge, verte ou blanche. Cela, pour en absorber tous les bienfaits. À lire C’est l’ange gardien qui vous protège en septembre 2023

Utilisez une pierre d’ambre et d’améthyste :

Ces deux pierres ne vont pas seulement rehausser votre tenue des prochains jours, elles vont aussi vous donner de l’énergie en les guérissant au préalable sous l’eau courante et en les laissant au soleil pendant 30 minutes à partir de midi, lorsque le soleil est à son point le plus haut par rapport à la terre. Les amulettes seront nécessaires le 7 septembre lorsque la lune entrera en Vierge car elles favorisent l’intuition et le calme.

Faites un nettoyage en profondeur dans votre chambre :

Un nettoyage est toujours bon pour aligner l’énergie et surtout en cette saison de la vierge. Profitez-en alors pour enlever tout ce qui ne vous sert pas. Balayez et nettoyez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune trace de poussière. Ambiancisez avec de la musique à percussion pendant que vous faites ce nettoyage en profondeur, cela décrète la richesse, l’amour et la santé, rappelez-vous, c’est le stade des déterminations.

Aussi, durant cette saison, évitez de trop réfléchir à des situations auxquelles vous pensez depuis longtemps, soyez ferme et décisif dans vos décisions ; ne vous engagez pas dans des relations d’un instant, partez à la recherche de personnes stables et durables dans votre vie ; ne faites pas non plus d’achats affectifs, vous verrez que cela vaudra la peine d’attendre, car l’essentiel sera de privilégier votre stabilité émotionnelle et de profiter de l’énergie optimale de la Vierge, dans toute sa splendeur.