© 7 planètes rétrogrades : 4 conseils pour survivre à la tempête cosmique

Les astrologues révèlent comment une planète rétrograde nous affecte et nous offrent 4 conseils pour les surmonter positivement.

En astrologie, les rétrogrades sont des moments où le cosmos nous demande de faire une pause, de réfléchir et de réévaluer. S’il est courant qu’une planète soit rétrograde à un moment donné, il est rare qu’il y en ait sept en même temps. Chacune d’entre elles est porteuse d’une énergie qui lui est propre. Les comprendre nous aidera alors à naviguer calmement à travers leurs effets.

Lorsque ces 7 planètes rétrogradent, leur influence combinée crée un profond ralentissement et un chaos cosmique. Cette coïncidence unique nous encourage à explorer les recoins de notre conscience et à procéder aux ajustements nécessaires dans les différents domaines de notre vie, expliquent les astrologues dans un rapport Well+Good.

Les experts cosmiques expliquent que toutes les rétrogradations ne sont pas identiques. La proximité d’une planète par rapport à la Terre influe considérablement sur son impact lorsqu’elle « rétrograde ». Mercure, par exemple, la planète la plus proche de la Terre, est connue pour ses périodes rétrogrades perturbatrices, caractérisées par des pannes de communication et des retards dans les déplacements.

À l'inverse, les planètes plus éloignées de la Terre ont tendance à avoir un impact plus collectif lorsqu'elles rétrogradent, affectant des questions sociétales et générationnelles plus larges que des expériences individuelles. Ceci dit, voici une brève description des planètes rétrogrades et de leurs effets.

Mercure rétrograde (du 23 août au 15 septembre)

Mercure, la planète de la communication et des voyages, est actuellement rétrograde dans le signe méticuleux de la Vierge. Il faut alors s’attendre à des retards, des erreurs de communication et des malentendus dans ces domaines. Il s’agit d’un événement céleste bien connu qui se produit trois ou quatre fois par an.

Vénus rétrograde (du 23 juillet au 8 septembre)

Vénus, qui régit l’amour, les relations, la beauté et les finances, est rétrograde en Lion. Cette rétrogradation peut provoquer des drames et des conflits, notamment en ce qui concerne les valeurs fondamentales. Vénus rétrograde dure environ 40 jours et se produit tous les 18 mois environ.

Jupiter rétrograde (4 septembre – 3 décembre)

Jupiter, la planète de la chance, de la bonne fortune et de la découverte, rétrograde tous les neuf mois pendant quatre mois. Elle rétrograde bientôt en Taureau. Cela incite alors à l’introspection et à la réévaluation des croyances et du développement personnel.

Saturne rétrograde (du 17 juin au 4 novembre)

Saturne, qui symbolise la discipline et les règles, connaît une période rétrograde prolongée dans le signe des Poissons. Et cela, pour la première fois depuis environ 30 ans. Pendant cette période, nous devons évaluer nos objectifs à long terme, nos responsabilités et nos modes de vie.

Uranus rétrograde (28 août 2023 – 27 janvier 2024)

Uranus, la planète du changement et de la rébellion, rétrograde en Taureau, signe dans lequel elle a transité depuis 2018. En ce moment, elle nous demande alors d'adopter de nouvelles approches inattendues pour relever les défis.

Neptune rétrograde (20 juin – 6 décembre)

Neptune, qui régit l’illusion, l’évasion et la spiritualité, rétrograde pendant environ la moitié de l’année chaque année. Cette rétrogradation nous ramène à la réalité, nous encourageant également à faire la part des choses entre les rêves et la réalité.

Pluton rétrograde (du 1er mai au 10 octobre)

Pluton, une planète extérieure dont la période rétrograde est plus longue, rétrograde en Capricorne avant de passer en Verseau, ce qui marque un changement important. Bien que les rétrogradations de Pluton ne soient pas nécessairement ressenties de manière intense, elles peuvent avoir un impact particulier en raison de leur trajectoire unique.

4 conseils pour naviguer parmi les 7 planètes rétrogrades

Briser les mauvaises habitudes :

Profitez de cette pause céleste pour identifier et rompre avec les vieilles habitudes qui ne vous servent plus. Les rétrogrades sont l’occasion d’une introspection, mais aussi d’un changement de comportement. Réalisez que la croissance n’est pas toujours linéaire et profitez de l’occasion pour affiner vos objectifs.

Manifester quelque chose de nouveau :

Malgré le ralentissement, les rétrogrades sont propices à la concrétisation des intentions. Pour s’aligner sur les résultats futurs souhaités, il convient alors de tenir un journal, de méditer, de visualiser et d’éprouver de la gratitude.

Consultez votre carte du ciel :

Comprenez l’influence spécifique des rétrogrades en examinant votre carte du ciel. Observez les maisons occupées par les planètes rétrogrades pour connaître l’impact sur votre vie. Envisagez de consulter un astrologue professionnel pour obtenir des informations personnalisées.

N’oubliez pas la nature temporaire de la rétrogradation :

Les périodes rétrogrades, bien que parfois difficiles, sont temporaires. Gardez à l’esprit que les obstacles passeront et que chacun fera face à ses propres expériences rétrogrades. Faites preuve de patience et faites preuve de grâce envers vous-même et envers les autres au cours de ce voyage cosmique.