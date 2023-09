© Horoscope : la pierre porte-bonheur à ne pas manquer si vous cherchez de l'argent et du travail en septembre

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Bélier

Chaque signe du zodiaque s’associe à la pierre adéquate. Le Bélier figure alors en tête de liste.

Du 21 mars au 19 avril

Rapprochez-vous de votre famille car elle veut vous communiquer quelque chose d’important et de très intéressant pour vous tous. Ce sera alors un tournant dans votre vie. Il n’y a rien de mal, mais il y a beaucoup de responsabilités que vous devrez assumer.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Dans le milieu professionnel, tout se passera très bien ces jours-ci, car tout sera en harmonie, malgré la charge de travail que vous pourriez avoir. L’ambiance sera agréable, mais aussi détendue. Ainsi, vous partagerez sainement avec eux.

La pierre adéquate : quartz rose.

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

La pierre adéquate : turquoise.

Cancer

Du 21 juin au 22 juillet

N’ayez pas peur de quitter ce travail qui vous cause tant d’amertume et de stress. Faites-le maintenant, profitez du fait que le mois commence et que certaines de vos responsabilités sont déjà payées. De plus, vous avez le soutien de votre partenaire ou de votre famille.

La pierre adéquate : œil de tigre.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Il faut arrêter de mettre des étiquettes sur les gens dès la première impression que vous avez d’eux. Effectivement, vous agissez très mal et vous vous privez de l’occasion de connaître vraiment quelqu’un qui a beaucoup de potentiel.

La pierre adéquate : Lune.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Vous devriez analyser les personnes que vous fréquentez, car il semble qu’elles ne soient pas sincères avec vous. D’autant plus qu’elles parlent de vous dans votre dos ou essaient de vous saboter parce que leur envie ne leur permet pas de vous voir bien et heureux. Leurs commentaires passifs-agressifs doivent désormais cesser.

La pierre adéquate : lapis-lazuli.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre

Ne vous isolez pas de vos amis et de votre famille à cause d’un problème que vous êtes sur le point de traverser. Ce ne sera pas facile et cela influencera probablement beaucoup votre humeur, mais ce sont eux qui vous donneront une vision plus encourageante.

La pierre adéquate : aventurine.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

C’est le bon mois pour interagir avec la nature, prendre le temps de se reposer et sortir de la maison. Cela, pour vivre de nouvelles aventures qui vous permettront de vous déconnecter des problèmes, du stress et du travail. Par ailleurs, vous pouvez recharger votre énergie.

La pierre adéquate : jade.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

Le moment est venu pour vous de stimuler votre créativité, qui est très puissante, mais qui semble en léthargie à cause de l’utilisation excessive des écrans. Laissez alors tomber la paresse et consacrez du temps à ce que vous aimez faire. Ainsi, vous aurez un autre moyen de vous distraire.

La pierre adéquate : quartz blanc ou clair.

Capricorne

22 décembre au 19 janvier

Ouvrez-vous à la rencontre, découvrez également de nouveaux lieux. Néanmoins, vous avez besoin de vous sociabiliser davantage, car vous êtes très ermite et cela dynamise votre réseau de contacts. Cela, juste au moment où vous avez besoin de vous projeter davantage dans votre métier ou votre profession.

La pierre adéquate : ambre.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Ne laissez pas votre sens de l’humour se perdre simplement parce que certaines personnes n’apprécient pas de vous voir avec un sourire sur le visage. Continuez à le faire et si vous n’y arrivez pas, trouvez un moyen de sortir de cet endroit qui ne fera que retenir votre essence et vous faire reculer.

La pierre adéquate : cornaline.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

Souvenez-vous que la ponctualité en dit long sur une personne et ces derniers jours, vous arrivez un peu en retard à n’importe quel endroit. Améliorez alors cet aspect et prenez l’habitude de corriger ce défaut qui pourrait vous apporter des problèmes plus tard.

La pierre adéquate : Pyrite.