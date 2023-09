© Horoscope : les changements auxquels votre signe du zodiaque peut s'attendre en septembre 2023

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Septembre 2023 s’annonce comme un mois de transformation pour les 12 signes du zodiaque, car l’univers nous attend avec une variété de mouvements planétaires qui vont secouer le cosmos.

Le premier à l’ordre du jour céleste est le mouvement direct de Vénus, la planète qui régit l’amour, l’abondance et la beauté, qui a été rétrograde. Cela signifie que les impasses en matière d’argent et d’amour seront débloquées à partir de septembre.

Pour ajouter au mélange cosmique, Mercure a également été rétrograde, créant quelques problèmes de communication, mais cela culminera également lorsqu’il deviendra direct le 15 septembre.

Jupiter deviendra rétrograde et apportera une croissance intérieure. Le début de la saison de la Balance apportera un sentiment d’équilibre dans de nombreux aspects. Découvrez ci-dessous ce que le mois de septembre réserve à tous les signes du zodiaque. À lire Uranus rétrograde en Taureau 2023 : 4 signes du zodiaque sont les plus touchés

Bélier

Les relations prennent le devant de la scène lorsque la romantique Vénus devient directe. Des opportunités d’abondance attendent ce signe du zodiaque et Mercure rétrograde se termine enfin. Le mois se termine alors par une importante pleine lune dans votre signe.

Taureau

La nostalgie commence à se dissiper lorsque Vénus, votre planète maîtresse, devient directe. L’amour et les projets créatifs fleurissent pour ce signe du zodiaque. Mais attention aux drames pendant la pleine lune du Bélier.

Gémeaux

Mercure, la planète maîtresse de ce signe du zodiaque, et Vénus deviennent directes. Il est temps de faire preuve d’une honnêteté brutale dans vos relations amoureuses. La nouvelle lune invite également à des nuits douillettes, tandis que la pleine lune encourage un peu d’espionnage.

Cancer

Des opportunités d’abondance se présentent, en particulier dans les domaines de l’amour et de l’argent, alors que Vénus devient directe. La rétrogradation de Jupiter permet de renouer avec de vieux amis. Les nuits douillettes à la maison sont alors à l’ordre du jour pour ce signe du zodiaque.

Lion

Vénus devient directe dans votre signe du zodiaque. Ce qui vous donne notamment l’impression d’être choyé et adoré. Pensez à faire des siestes pour éviter l’épuisement. Jupiter rétrograde vous aide également à réaliser vos rêves d’enfant. À lire Mercure rétrograde : les défis à relever par 3 signes pour atteindre leurs objectifs du 10 au 15 septembre

Vierge

Bien que la saison des anniversaires touche à sa fin, les aventures cosmiques se poursuivent. Vénus devient directe, ce qui vous permet de vous refaire une beauté. La rétrogradation de Jupiter renforce la confiance et rappelle la valeur de ce signe du zodiaque.

Balance

Bon retour au soleil ! Vénus, votre planète maîtresse, devient directe et vous encourage à vous refaire une beauté le jour de votre anniversaire. Jupiter rétrograde vous offre une seconde chance pour une relation passée. Dans tous les cas, ce signe du zodiaque doit faire attention à son intuition.

Scorpion

Baissez votre garde, car Vénus est directe. En septembre, vous vous débarrassez de vos mauvaises habitudes pour améliorer vos relations. Jupiter rétrograde pourrait ramener un ex dans votre vie. Ce signe du zodiaque peut aussi profiter de la pleine lune pour se ressourcer.

Sagittaire

Vénus en direction directe vous permet d’apprécier les transformations et les modifications corporelles. Concentrez-vous alors sur des activités qui vous donnent confiance en vous. Votre dixième maison, celle du statut social, est active et attire plus d’éloges et d’attention.

Capricorne

Le mois de septembre apporte l’amour pour ce signe du zodiaque. Acceptez le changement dans vos relations, qu’il s’agisse de vous marier ou d’abandonner les attentes sociales. Le mois vous encourage également à adopter une nouvelle perspective.

Verseau

Exprimez votre gratitude à l’égard de vos proches en ce début de septembre. La rétrogradation de Jupiter donne à ce signe du zodiaque l’occasion de renouer avec de vieux amis. Concentrez-vous sur les relations qui vous permettent d’être authentique.

Poissons

Trouvez votre voix et affirmez vos besoins dans le cadre d’un voyage spirituel en cours. Pour ce signe du zodiaque, une communication claire est essentielle pendant la rétrogradation de Jupiter. La nouvelle lune efface les blessures du passé et marque le début de nouvelles opportunités amoureuses.