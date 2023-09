© 7 conseils du zodiaque pour arriver à la fin du mois avec de l'argent en poches

Il est plus facile de suivre ses dépenses mensuelles grâce à la technologie. Mais cela demande une bonne organisation et de la volonté pour atteindre l’objectif. Améliorer ses finances tout en conservant une partie de ses revenus n’est pas facile. Le zodiaque donne des conseils pour y aspirer. Et cela quel que soit le signe auquel on appartient ! Nous avons tous besoin de faire travailler notre argent de la manière la plus efficace possible. Votre santé financière vous remerciera de mettre ces conseils en pratique.

Pour éviter la question de la fin du mois : où est passé l’argent ?

Le zodiaque vous donne les conseils qui vous aideront à vous concentrer sur le fait que ce qui compte le plus n’est pas le revenu. C’est plutôt le montant que vous pouvez épargner et, surtout, la manière de l’utiliser.

Étape 1 : Fixer des objectifs

Une nouvelle voiture, une nouvelle maison ou un nouvel appartement ? Ou tout à coup, une dette à rembourser ? En vous fixant des objectifs clairs, vous saurez exactement où aller. Et si vous avez une liste de plusieurs objectifs, il est conseillé de vous concentrer sur un seul à la fois. Cela facilitera la réalisation de l’objectif et évitera le stress d’essayer de les atteindre tous en même temps selon le zodiaque.

Étape 2 : Analyser les dépenses et les revenus selon le zodiaque

L’analyse de vos dépenses a pour but de prendre soin de votre argent et de vous permettre d’assainir vos finances personnelles. Ainsi, vous pourrez prendre de meilleures décisions et d’atteindre vos objectifs. Vous pouvez commencer par classer vos dépenses par ordre de priorité ou de valeur. Par exemple, en établissant un budget mensuel ou en notant les dépenses quotidiennes. Selon le zodiaque, vous pouvez ainsi savoir où va l’argent. À lire Horoscope chinois : ces 4 signes recevront de l’argent de manière inattendue en septembre

Étape 3 : Définir les coûts fixes et variables

C’est une loi : plus vous réduisez vos dépenses, moins vous vous inquiétez et plus vous pouvez épargner. Le zodiaque conseille de définir les dépenses fixes. Cela inclut le crédit hypothécaire, l’électricité, l’eau, le téléphone, les transports, ainsi que les dépenses variables, telles que les repas au restaurant, les sorties, les vêtements, etc. Si les dépenses variables sont plus importantes que les dépenses fixes, c’est que vous dépensez trop pour des choses peu importantes.

Étape 4 : Réduire les dépenses

Vous commencez à définir les dépenses que vous pouvez réduire ou éviter ? La question la plus importante est la suivante : y a-t-il quelque chose que vous pouvez arrêter de dépenser ? Par exemple, une sortie entre amis tous les week-ends, l’achat de vêtements une fois par mois, un petit-déjeuner ou un déjeuner au restaurant tous les jours, le dernier smartphone. De petits changements peuvent vous aider à dépenser moins et à épargner plus comme le conseille le zodiaque.

Étape 5 : Investir

Une fois le capital disponible, il peut être judicieux de commencer à l’investir. Aujourd’hui, il existe différents types de produits d’investissement dans le système financier pour augmenter le capital sans perte. Cela inclut les fonds communs de placement ou les comptes de dépôt à terme. Il est conseillé d’étudier et de rechercher celui qui convient le mieux aux besoins de chaque personne selon le zodiaque.

Étape 6 : Éliminer et/ou éviter les dettes

Attention : contracter une dette pour en rembourser une autre n’est pas une solution selon le zodiaque. Les dettes retardent le chemin vers l’objectif et c’est pourquoi il est préférable d’allouer un montant exclusif pour les payer et d’essayer de ne pas l’utiliser pour autre chose. Les dettes peuvent devenir une dépense encore plus importante. Et il est recommandé qu’elles ne dépassent pas 30 % de vos revenus.

Étape 7 : Le système 7 + 1

En fonction de votre budget mensuel et de vos objectifs, vous pouvez réserver un pourcentage de vos revenus à un système de gestion personnelle comprenant sept comptes plus un. L’idée est de séparer l’argent et de l’affecter à des domaines spécifiques selon le zodiaque. Cela inclut l’éducation, investissements, engagements mensuels, plaisir, projets spéciaux (par exemple, une maison) et argent pour les urgences. La partie supplémentaire est réservée aux impôts, le cas échéant. À lire Horoscope de septembre : un coup de chance accompagne 6 signes du zodiaque

Ces conseils aident à joindre les deux bouts. Mais le plus important sera toujours de faire preuve de persévérance et de discipline en épargnant, puis de profiter des résultats.