© Découvrez le métier idéal pour chaque signe du zodiaque

Dans l’astrologie, on pense que les signes du zodiaque influencent différents aspects de la personnalité et des préférences d’une personne, y compris ses choix de carrière. Bien qu’il n’y ait pas de corrélation absolue entre chaque natif et l’emploi idéal, il vaut la peine d’explorer les caractéristiques associées à chaque signe. Cela permet d’ailleurs de savoir comment elles peuvent influencer les préférences de carrière.

Bélier (21 mars – 19 avril) :

Le Bélier est énergique, ambitieux et compétitif. Ces signes peuvent donc aimer les professions qui nécessitent du leadership, de l’entrepreneuriat ou des sports de haut niveau.

Taureau (20 avril – 20 mai) :

Le Taureau est fiable, dévoué et recherche la stabilité. Vous pourriez prospérer dans des emplois liés à la beauté, à la cuisine, au jardinage. Ces signes seront d’ailleurs à l’aise avec la finance.

Gémeaux (21 mai – 20 juin) :

Les Gémeaux sont curieux, adaptables et communicatifs. Ces signes peuvent donc se démarquer dans des carrières liées à la communication, au journalisme, à l'écriture. Mais il y a aussi l'enseignement ou au monde des médias.

Cancer (21 juin – 22 juillet) :

Le cancer est empathique, intuitif et axé sur la famille. Vous pouvez alors prospérer dans des professions impliquant les soins de santé, le conseil, la cuisine. Ces signes aiment aussi le travail social.

Lion (23 juillet – 22 août) :

Le Lion est charismatique, créatif et cherche à être reconnu. Ces signes pourront d’ailleurs se démarquer dans les métiers artistiques, du divertissement, de la gestion ou du leadership.

Vierge (23 août – 22 septembre) :

La Vierge est analytique, détaillée et perfectionniste. Vous pouvez exceller dans des domaines tels que la recherche, la comptabilité, la planification. Ces signes sont d’ailleurs à l’aise avec la rédaction technique ou le service client.

Balance (23 septembre – 22 octobre) :

La Balance est gentille, diplomate et recherche l’équilibre. Vous pourrez vous démarquer dans des métiers liés à la justice, aux relations publiques, à la décoration intérieure, ou à la mode. Ces signes sont alors forts pour la médiation.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre) :

Les Scorpions sont passionnés, déterminés et énigmatiques. Ces signes pourraient exceller dans des carrières impliquant la psychologie, l'enquête, la criminalité, la rédaction policière ou la thérapie.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre) :

Le Sagittaire est aventureux, optimiste et recherche la liberté. Peut-être aimez-vous donc les emplois liés au tourisme, à l’éducation ou à la philosophie. Ces signes sont d’ailleurs à l’aise avec le sport ou au marketing.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier) :

Les Capricornes sont ambitieux, disciplinés et axés sur le succès. Ces signed peuvent exceller dans des métiers liés à la gestion, à la banque, à la politique, à l’architecture ou au conseil.

Verseau (20 janvier – 18 février) :

Le Verseau est original, humanitaire et visionnaire. Vous pouvez exceller dans des carrières liées à la technologie, à la recherche scientifique ou à la création littéraire. Ces signes apprécient aussi l’activisme ou la psychologie sociale.

Poissons (19 février – 20 mars) :

Les Poissons sont intuitifs, compatissants et créatifs. Ces signes pourraient donc prospérer dans des professions impliquant les arts, la musique, la thérapie holistique, le graphisme ou le travail humanitaire.