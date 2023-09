© C'est ainsi que la prière à Saint Michel Archange est priée correctement pour les moments difficiles

Saint Michel Archange est le plus important des 7 Archanges de Dieu. C'est la bonne façon d'invoquer sa protection dans les moments les plus difficiles.

Sur le plan de la spiritualité et de la Divinité, il y a 72 Anges Gardiens. Mais, au-dessus d’eux, il y a 7 Archanges. Ce sont les principaux émissaires de Dieu dans les rêves, sur la terre et partout. Même parmi ces derniers, il y en a un qui est plus important et plus médité que les autres. Il s’agit de Michel.

Les différentes religions affirment l’existence d’anges, d’êtres qui entourent toujours l’Être suprême. Ces derniers fonctionnent comme des envoyés et des protecteurs des personnes au sein de la miséricorde divine. Selon les Saintes Écritures, les Archanges sont Michel, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Raphaël, Uriel et Zadkiel. Leur mission première est d’accompagner, d’assister et de protéger les humains.

C’est ainsi qu’il faut invoquer Saint Michel Archange pour qu’il nous aide dans les moments les plus difficiles.

Chacun des archanges, selon la spiritualité, a sa fonction et ses vertus bien définies. Saint Michel doit protéger les personnes, de leur donner du pouvoir et -aussi- de leur donner la force nécessaire pour surmonter les adversités. Il en est d’ailleurs de même pour les moments d’intense tristesse. Le dimanche est le jour par excellence de Saint Michel Archange.

Il y a deux façons d’invoquer Saint Michel Archange.

La première est la méditation.

Dans ce cas, il convient d'allumer une bougie bleue, de préférence un dimanche. Mais en cas d'extrême nécessité, ce détail puisse être omis. Il faudra alors entamer une méditation profonde, silencieuse et sincère avec l'archange.

Automatiquement, si nous atteignons notre objectif, nous nous sentirons enveloppés d’une aura bleue. Et à juste titre, nous sentirons s’étendre sur nous le manteau protecteur de l’Archange Saint Michel. À la fin de la méditation, il convient de répéter l’expression suivante : « Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il ».

La prière est l’autre moyen, plus puissant, d’invoquer saint Michel Archange.

Il est également recommandé de la commencer un dimanche et de la répéter pendant 21 jours ininterrompus. En allumant également une bougie bleue, nous prions saint Michel Archange en lui demandant de nous protéger sous son bouclier. Ce dernier peut d’ailleurs nous éloigner et nous libérer du mal et des dangers. À la fin de la prière, répétez – encore une fois – le « ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il ».

Bien qu’il soit recommandé de la commencer un dimanche, elle peut également être faite à d’autres moments. Et cela aussi longtemps que l’urgence ou la situation le justifie. N’oubliez donc pas d’allumer la lune bleue chaque fois que vous priez saint Michel Archange.