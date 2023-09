© Voici les signes qui surmonteront les profonds défis posés par Mercure rétrograde et changeront leur destin

Si vous cherchez à connaître des aspects de la personnalité tels que la façon d’être, de penser, d’agir et d’entrer en relation avec les autres signes, vous devriez vous intéresser à l’astrologie.

Cette discipline se forme à partir d’un ensemble de croyances et de traditions. Ces derniers affirment qu’il est possible de créer des significations à partir d’une série d’interprétations selon les constellations et les corps célestes. Ces derniers constituent alors un ensemble de croyances et de traditions. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les signes du zodiaque, qui jouent un rôle fondamental.

L’horoscope comporte des signes avec des aspects positifs et négatifs. D’autres aspects tels que les phases lunaires, ainsi que Mercure rétrograde les affectent également. Du point de vue de l’astrologie, les planètes étaient interprétées comme la volonté des dieux et, au cours de cette phase, les signes peuvent être inhibés. Nous mettrons en évidence les trois signes qui, malgré Mercure rétrograde, parviendront à surmonter les obstacles.

Les signes qui contourneront les obstacles lors de la rétrogradation de Mercure

Le premier signe du zodiaque qui parviendra à surmonter les obstacles malgré Mercure rétrograde est le Capricorne. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'ils offriront une occasion unique d'explorer de nouvelles aventures. C'est pourquoi il est essentiel de réfléchir aux relations et aux questions personnelles. Il sera idéal d'avoir une communication ouverte avec les personnes qui vous entourent.

Le deuxième signe qui pourra surmonter les obstacles dus à l’influence de Mercure rétrograde est la Vierge. Et la chose la plus importante à noter est que malgré cela, rien ne les arrêtera. Grâce à leur capacité et leur intelligence, ils s’adaptent à n’importe quel type de lieu et de situation. Vous devriez en profiter pour réévaluer vos projets.

Le troisième signe qui pourra surmonter les obstacles de Mercure rétrograde est le Gémeaux, et profitant de leur capacité de changement, ils devraient utiliser cette période pour gagner en confiance. En même temps, ils devraient utiliser une bonne communication pour éviter les malentendus avec leurs proches.