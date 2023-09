© Coup de chance en amour et en argent pour les 5 signes avec la pluie d'étoiles filantes

Le film "The Aurígidas" sera présenté jusqu'au 8 septembre et sera visible à partir de 23 heures. Voici les signes qui vont en profiter.

La pluie d’étoiles scellera le début du mois de septembre, car les auriges offriront un grand spectacle dans le ciel avec leur spectacle coloré. Il sera visible à partir de 23 heures et ne durera qu’une heure. Toutefois, cela suffira aux signes Béliers, Taureaux, Vierges, Scorpions et Verseaux pour obtenir un coup de chance en amour et en argent.

Bélier

Du 21 mars au 19 avril

Argent : La semaine est idéale si vous voulez vous lancer dans une affaire, car tout se passera très bien. Des opportunités se présenteront à vous pour acquérir des matières premières et progresser. Un expert en la matière conseillera ce signe du zodiaque.

Amour : Il y aura beaucoup de complicité entre les amoureux et la luxure sera à son comble, vous profiterez donc d'un moment intime en laissant libre cours à ces fantasmes que vous aimez tant. Tout cela renforcera le couple de ce signe.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Argent : Le paiement d’une dette que vous pensiez perdue est en route. Cet argent arrivera au moment où ce signe en a le plus besoin. Effectivement, vous devez aussi couvrir des besoins que vous ne pouvez plus repousser par manque d’argent.

Amour : Les retrouvailles avec une personne de votre enfance vous feront vivre des moments très gratifiants. Vous vous sentirez proche de cette maison qui vous a laissé de si bons souvenirs. À partir de ce jour, vous rencontrerez plus souvent cet autre signe.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Argent : Une femme brune veut le soutien de ce signe pour une affaire qu'elle a en tête. Ne la laissez pas seule, car vous êtes son pilier. Vous ne devez pas forcément apporter de l'argent, vous pouvez la conseiller et partager votre expérience avec elle. Cela lui sera d'une grande aide.

Amour : Vous aurez une surprise inoubliable après tant de souffrances, car le cosmos vous a préparé une rencontre avec quelqu’un qui sait valoriser les sentiments et les émotions des autres. Ce qui captivera instantanément ce signe.

Scorpion

Du 23 octobre au 21 novembre

Argent : Vous allez obtenir un emploi qui vous donnera la valeur que vous méritez. Et cela sera représenté principalement par le salaire, car il ne lésinera pas sur le fait de vous payer jusqu’au dernier centime que vous valez. Ce signe sera ainsi attiré par d’autres entreprises.

Amour : La crise que vous traversez touche à sa fin, même si vous n’y croyez pas. En effet, vous parviendrez à un consensus que vous devez respecter si vous vous aimez autant que vous le supposez tous les deux. Cela aidera ce signe à ne pas trébucher deux fois sur la même pierre.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Argent : Vous allez recevoir le produit d’une affaire en cours, cela a pris plus de temps que prévu. Cependant, vous l’avez déjà entre les mains. Le mieux est de ne pas retomber dans ce jeu et de multiplier cet argent par d’autres transactions.

Amour : Il est temps pour vous de vous coordonner avec votre ami ou vos partenaires que vous n’avez pas vus depuis un certain temps pour une réunion et rattraper le temps perdu. Vous avez besoin de ce temps pour vous, car cela vous revitalisera beaucoup et vous donnera plus de motivation grâce à la dose de positivisme que vous recevrez.