© Pas de chance pour ces signe astrologique en septembre

Voir Ne plus voir le sommaire Rat

Tigre

Lapin

Serpent

Cheval

L’année passe vite et septembre est déjà arrivé avec beaucoup de dynamisme dans le signe du zodiaque. Un peu morose pour les signes astrologiques chinois, tels que le Rat, le Tigre, le Lapin. Il y a aussi le Serpent et le Cheval.

Rat

Né dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Un homme aux cheveux châtain clair mettra votre patience à l’épreuve. Il veut tester vos limites et fera tout ce qu’il peut pour vous énerver, et il y parviendra. Ce signe réagira de façon très viscérale, ce qui pourrait vous causer encore plus de problèmes que jamais. Même si vous avez raison, car il fera en sorte que vous croyiez à sa version des faits. Ce seront des jours de grande tension et d’inquiétude, qui vous empêcheront de dormir tranquillement.

Tigre

Né en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. À lire Horoscope: ce signe connaîtra le pire mois de sa vie en raison de la malchance, selon l’astrologie orientale

Tout se terminera pour ce signe, et pas de la meilleure façon, car vous découvrirez qu’il a joué avec vos sentiments et votre confiance. Vous vous sentirez utilisée et tout cela vous brisera le cœur. Vous n’auriez jamais pensé que votre partenaire changerait aussi radicalement. Cependant, en réalité, c’est un visage qu’il a toujours eu, mais pas l’amour qui vous aveuglait.

Vous aurez le temps de parler de tout et d’analyser ce qu’était votre relation. Vous vous rendrez alors compte de tous les signaux d’alarme qui ont toujours existé. Ce sont des faits que vous n’avez jamais vus.

Lapin

Né en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Vous n’avez pas d’argent à dépenser et le perdre sera un coup très dur pour votre économie. En effet, ce signe devra payer un appareil assez coûteux qui a été endommagé. Vous en êtes responsable, ce n’est pas par la faute d’autrui. Il faudra vous endetter pour faire bonne figure et vous montrer responsable. En effet, l’argent que vous avez sur votre compte ne suffira pas à compenser le dommage causé. Vous regretterez longtemps ce qui s’est passé.

Serpent

Né en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 À lire Êtes-vous Taureau, Lion ou Verseau ? Voici comment la période de rétrogradation de Jupiter affectera votre vie

Les excès feront des ravages. Ces derniers temps, ce signe néglige tous les aspects de sa vie. Cela va de votre apparence physique à votre santé mentale. Maintenant vous devrez faire face à une maladie temporaire qui vous empêchera de gagner de l’argent. De ce fait, vous devrez également faire face à des obligations qui ne s’arrêteront pas, même si vous êtes malade. Surveillez votre alimentation car tout pourrait s’aggraver.

Cheval

Né en 1942, 1954, 1966, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Ce signe a besoin de l’empathie de vos proches. Pourtant, ce que vous obtiendrez sera du rejet. Ils vous montreront du doigt et vous jugeront, un comportement qui influencera directement votre état d’esprit. Vous vous effondrerez complètement. Vous devrez vous-même trouver la force d’aller de l’avant, de regarder à l’intérieur de vous et de trouver une motivation pour continuer à avancer.