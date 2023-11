© Ne vous en approchez pas ! Les 5 signes du zodiaque les plus manipulateurs

Tous les signes du zodiaque ont un côté A et un côté B, c’est-à-dire des aspects positifs et négatifs. Cependant, nous allons parler ici de certains signes en particulier qui sont considérés comme les plus manipulateurs de tous.

Quels sont les signes les plus manipulateurs ?

Scorpion

Il s’agit d’un signe qui apparaît fréquemment dans toutes les listes et il ne pouvait pas être l’exception dans celle-ci. Le Scorpion est le plus manipulateur de tous les signes du zodiaque, car il traverse le monde sans en connaître les limites et utilise constamment les autres pour obtenir ce qu’il veut. De plus, il n’éprouve jamais de regrets ou de remords, et demande encore moins le pardon.

Signe du zodiaque : Cancer

Un des signes du zodiaque est non seulement l’un des plus manipulateurs, mais aussi l’un des plus vengeurs. Cela est une combinaison dangereuse. En plus de cela, le Cancer est rusé car il sait comment utiliser les autres à son avantage. Cela pourtant sans qu’ils s’en rendent compte.

Comme nous l’avons déjà dit, il est aussi très vindicatif. Il faut donc faire très attention à ne pas le blesser car les conséquences peuvent être graves. En effet, selon une étude menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI), le signe du zodiaque du crabe est celui compte parmi le plus grand nombre de crimes. À lire 3 signes du zodiaque qui auront tout de leur côté pour réussir dès novembre

Capricorne

Ce signe du zodiaque est également possessif, dominateur et contrôlant. C’est pourquoi il veut toujours avoir les autres comme marionnettes. Cependant, comme le Cancer, le Capricorne est très vindicatif et agira sans pitié s’il est blessé, alors traitez-le avec des pincettes.

Poissons

Le Poisson est l’un des signes les plus sensibles et émotionnels du zodiaque, mais ce ne sont pas nécessairement des caractéristiques positives de ce signe, car il peut aussi les utiliser pour faire le mal.

Les Poissons sont très observateurs, méticuleux et calculateurs, et savent donc toujours comment utiliser les autres à leur avantage. Mais attention, il s’agit également d’un signe obsessionnel et rancunier, ce qui le rend dangereux.

Signe du zodiaque : Lion

Le dernier signe de cette liste est le Lion, parce qu’il aime toujours se faire remarquer et se démarquer dans tout, ce qui peut en faire une personne contrôlante, dominatrice et manipulatrice. Le Lion fera tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses buts et objectifs, même s’il utilise certaines personnes pour y parvenir.