© Equinoxe d'automne: 3 rituels pour les signes du zodiaque pour réussir en septembre

Septembre est arrivé et apporte avec lui un alignement astrologique qui promet une énergie renouvelée et des opportunités de réussite. Êtes-vous prêt à profiter au maximum de ce mois-ci ? Poursuivez votre lecture et découvrez les dates astrologiques et les rituels clés. Le tout pour que les signes du zodiaque réussissent en septembre !

N’oubliez pas que ces rituels vous aideront à réussir, puisque septembre est un mois intéressant en astrologie. Ce mois est marqué par de nombreux événements astrologiques qui influencent les signes du zodiaque et l’énergie générale.

Tout d’abord, sachez que le mois de septembre commence avec le Soleil sous le signe de la Vierge. En effet, il s’étend du 23 août au 22 septembre environ. A part cela, La Vierge est un des signes du zodiaque gouverné par Mercure. Il est associé à la minutie, au souci du détail et à la perfection. Les personnes nées sous ce signe ont tendance à être travailleuses et soucieuses du service.

Qu’est-ce que l’équinoxe d’automne ?

Dans l’hémisphère nord, l’équinoxe d’automne a lieu vers le 23 septembre et marque le début de l’automne. Dans l’hémisphère sud, c’est l’équinoxe de printemps. C’est une période où le jour et la nuit ont à peu près la même durée et symbolise l’équilibre entre la lumière et l’obscurité. À lire Horoscope chinois : les signes qui recevront un coup de chance pour le week-end

Il faut donc comprendre l’influence de la lune durant cette période, avant de voir comment les signes du zodiaque sauront attirer la chance en septembre grâce à divers rituels. Chaque année, la Nouvelle Lune en Vierge a lieu début septembre ; C’est le bon moment pour fixer des objectifs, démarrer des projets et se concentrer sur l’organisation et l’efficacité. C’est le bon moment pour travailler à votre amélioration personnelle et à une planification minutieuse.

Les effets de l’équidé d’automne sur le zodiaque

L’énergie de septembre et l’équinoxe d’automne peuvent affecter les signes du zodiaque différemment, selon la position des planètes dans votre thème natal. Les astrologues étudient ces événements et fournissent des horoscopes mensuels pour aider les gens à discuter de la meilleure façon d’exploiter l’énergie du mois.

3 rituels pour attirer la chance et le succès lors de l’équinoxe d’automne

L’équinoxe d’automne est une période importante dans de nombreuses cultures et traditions. Elle est considérée comme une période pour attirer la chance et l’énergie positive. Voici 3 rituels à réaliser en septembre pour les signes du zodiaque afin d’attirer la chance et la réussite, étape par étape :

Grille de gratitude et de renouvellement : une bougie blanche, une feuille de papier et un stylo

1 : Allumez la bougie blanche dans un endroit calme.

2 : Écrivez sur la feuille de papier une liste de toutes les choses dont vous êtes reconnaissant dans votre vie. Concentrez-vous sur les aspects positifs et les bénédictions que vous avez reçues.

3 : Après avoir écrit la liste, restez assis tranquillement pendant quelques minutes, en respirant profondément et en visualisant l’énergie positive qui vous entoure.

4 : Brûlez la feuille de papier avec la bougie allumée tout en répétant une affirmation positive, telle que « Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions de ma vie et je suis ouvert à recevoir encore plus de chance et de prospérité ».

5 : Sentez la gratitude et le renouveau dans votre cœur au fur et à mesure que la feuille brûle. Laissez la bougie se consumer complètement.

Rituel d’abondance et de prospérité : une bougie verte, une pièce porte-bonheur (comme un sou), un bol d’eau et de sel

1 : Placez la bougie verte dans un endroit calme et allumez-la.

2 : Tenez la pièce porte-bonheur dans votre main et visualisez vos objectifs de prospérité et d’abondance. Sentez l’énergie chanceuse circuler à travers vous.

3 : Plongez la pièce dans le récipient avec de l’eau et du sel. Puis formulez à voix haute ou mentalement vos vœux de prospérité et d’abondance peu importe votre signe du zodiaque.

4 : Laissez la pièce dans l’eau toute la nuit. Le lendemain, retirez la pièce et séchez-la. Emportez la pièce avec vous comme un talisman porte-bonheur. À lire Les signes du zodiaque qui brilleront en amour du 15 au 23 septembre

Rituel de nettoyage et de renouvellement : du sel marin, un bol d’eau, une bougie orange et un bâton de cannelle

1 : Remplissez le bol d’eau et ajoutez une pincée de sel marin.

2 : Allumez la bougie orange et placez-la à côté du récipient contenant de l’eau.

3 : Tenez le bâton de cannelle et visualisez l’énergie négative et les obstacles s’éloignant de votre vie.

4 : Passez le bâton de cannelle sur la bougie allumée, puis plongez-la dans l’eau salée, permettant à la bougie de la nettoyer et de la purifier.

5 : Laissez la bougie s’éteindre complètement, puis versez l’eau avec la cannelle dans l’évier, en visualisant que l’énergie négative est éliminée.