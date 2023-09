© Mercure rétrograde : les défis à relever par 3 signes pour atteindre leurs objectifs du 10 au 15 septembre

Gémeaux, Vierge et Capricorne dans les affaires professionnelles et personnelles. Tous les obstacles à la réussite de ses signes.

Lorsque nous apprenons que Mercure rétrograde arrive, 3 signes sont en crise. Lorsque Mercure est rétrograde, une période s’ouvre qui rend la communication, la technologie et les accords difficiles. Mais c’est un phénomène qui se présente trois à quatre fois par an et qu’il faut traverser avec intelligence et détermination.

Nous traversons actuellement l’une de ces périodes, puisque, selon les calculs astronomiques, elle est en vigueur du 23 août au 15 septembre. Les défis que les signes des Gémeaux, de la Vierge et du Capricorne devront relever sur le plan professionnel et personnel sont donc importants pour atteindre le succès, la prospérité et la tranquillité d’esprit.

Gémeaux

Les gémeaux font partie des signes touchés par ce phénomène. Malgré une période difficile, votre élan et votre force ne vous feront pas perdre vos objectifs. C’est cette capacité d’adaptation aux changements qui vous permettra de faire face à l’adversité. Ayez confiance en vous pour mener à bien des projets et des entreprises qui vous permettront d’aller de l’avant et d’avoir un avenir fait d’abondance et de prospérité.

Vierge

Difficile à croire lorsque vous êtes en rétrogradation de Mercure, mais ce sera votre heure de gloire. Votre volonté et votre détermination seront les éléments importants pour sortir de certains conflits dans la sphère professionnelle d'après les signes du zodiaque.

Les stratégies que vous appliquerez seront si efficaces que vous parviendrez à tout faire rentrer dans l’ordre. Ceux qui vous accompagnent dans ces projets se remettront sur les rails pour terminer cette étape avec succès et avec de très bonnes perspectives économiques. Vos signes astrologiques vous aideront à prendre les bonnes décisions et à profiter des opportunités qui se présentent.

Capricorne

Vous devriez profiter de cette période pour vous évaluer par rapport à certaines décisions que vous avez prises et les choses ne se sont pas passées comme vous l’aviez imaginé. Ne vous sentez pas frustré, au contraire, cela vous aidera à vous organiser et à planifier de nouvelles stratégies pour démarrer de nouveaux projets.

Les changements suscitent toujours le rejet, mais une fois que vous parvenez à les accepter, les choses s’enchaînent et la prospérité et la tranquillité d’esprit s’installent dans votre vie. Il faut garder la communication ouverte, ne pas s’énerver et attendre le bon moment pour prendre les bonnes décisions.