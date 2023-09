© Les effets de la Lune Bleue continueront à affecter 5 signes jusqu'au 10 septembre

Voir Ne plus voir le sommaire Bœuf

Dragon

Chèvre

Coq

Chien

Le mois d’août s’est achevé sur une note positive avec un spectacle lunaire, sa deuxième pleine lune. Ce dernier est également connue sous le nom de lune bleue, car tous les trois ans, il y en a 13. Sa grande luminosité était si particulière que son effet se répercutera encore pendant quelques jours, comme en témoigneront les personnes nées sous les signes de l’horoscope chinois : bœuf, dragon, chèvre, coq et chien.

Bœuf

Nés dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Vous prendrez une décision sans trop y réfléchir et lorsqu’il n’y aura pas de retour en arrière, vous vous rendrez compte que cela affectera négativement une autre personne. Cela vous fera vous sentir très mal, surtout coupable parce que votre intention n’est pas de faire du mal à quelqu’un. Vous chercherez alors des signes qui vous indiqueront comment réparer votre erreur ou comment vous faire pardonner.

Vous allez devoir faire un effort pour tourner la page, car la culpabilité ne vous profitera pas du tout. Essayez de demander pardon du plus profond de votre âme. Cherchez des signes qui vous montreront que vous êtes pardonné ou que vous pouvez recommencer. À lire 7 planètes rétrogrades : 4 conseils pour survivre à la tempête cosmique

Dragon

Nés dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012

Il y a des changements liés aux habitudes car votre objectif est de modifier des schémas qui détériorent votre vie, vos relations avec les autres. Parfois, vous vous sentirez frustré parce que vous ne voyez pas la transformation, mais votre environnement l’est et il vous le fera savoir. Ne désespérez pas et faites tout ce processus sereinement. Vous verrez alors des signes qui vous confirmeront que vous êtes sur la bonne voie et que vos efforts ont porté leurs fruits.

Chèvre

Nés dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Les frictions avec le couple vont augmenter, car ils ont une tolérance zéro peu importe le signe de votre partenaire. Tout et rien ne les dérangera, mais ils refusent de parler et il y aura des problèmes après les problèmes qui peuvent faire exploser la relation et ne pas mettre un terme à la situation. Certains des deux signes devront céder pour que la solution arrive bientôt.

Coq

Nés dans les années 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 À lire Horoscope chinois : 3 signes qui auront des problèmes de santé en septembre

Vous avez beaucoup de potentiel, mais il vous est difficile de croire en tout ce que vous pouvez réaliser. Le fait est que depuis que vous êtes enfant, vous avez été minimisée, mais vous êtes déjà une femme formidable. Vous devez être attentive aux signes qui vous révèlent votre valeur, votre talent et votre beauté, et ne pas laisser les critiques ou les jugements des autres vous affecter.

Chien

Nés dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Il est plus que nécessaire élaborer un plan et vous y tenir pour tenir à distance les dépenses superflues qui font exploser votre économie. Vous devez résoudre de nombreux problèmes à la maison et pour cela, vous aurez besoin d’argent que vous ne pouvez pas laisser dans des choses stupides, et qui n’est pas non plus « sympathique ». Vous devrez être attentif aux signes qui vous indiqueront si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez ajuster votre budget. En même temps, ne cédez aux tentations ou aux pressions extérieures.