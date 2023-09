© Quelle est la pierre précieuse des personnes nées en septembre et que signifie-t-elle ? Voici la réponse

Le saphir est l’une des deux variétés de pierres précieuses en corindon, l’autre étant le rubis. Bien que le bleu soit la couleur la plus connue du saphir, il en existe d’autres. Il y a par exemple le gris et le noir, et il peut aussi être incolore. Au-delà de ses types, cette pierre précieuse a une grande signification. En effet, on pense qu’elle convient aux personnes nées au mois de septembre.

On trouve cette pierre précieuse dans des pays tels que le Mexique, le Viêt Nam, l’Inde, la Chine, la Thaïlande et les États-Unis. Elle peut être utilisée sous forme de bagues, de pendentifs, de bracelets et d’autres accessoires de beauté.

Le saphir, pierre précieuse des personnes nées en septembre

Selon la National Association of Jewellers, dans un article publié en septembre 1912, le saphir est la pierre précieuse des personnes nées au cours du neuvième mois de l’année. Par conséquent, les personnes nées au cours de ces semaines trouveront de multiples avantages à cette pierre.

Par exemple, il aidera à réduire les maux de tête, à améliorer la qualité du sommeil, à purifier l’organisme, à soulager les infections oculaires et à faire baisser la fièvre, entre autres bienfaits. À lire 3 modèles de sourcils qui vous ajoutent instantanément 10 ans et que vous ne devriez jamais utiliser

Si vous connaissez une personne née en septembre, vous devriez lui offrir cette pierre précieuse. Sa signification est liée à la sagesse. Elle est également connue pour être une pierre précieuse qui favorise la sérénité et la paix de l’esprit, ainsi que le calme.

Certains disent que c’est une pierre qui réalise les rêves de celui qui la porte, grâce à l’énergie qu’elle dégage. Elle aide également à se souvenir des épisodes des vies antérieures et à surmonter les situations négatives.

Vous connaissez donc déjà tous les bienfaits du saphir dans la vie des personnes nées en septembre. Comme si cela ne suffisait pas, cette pierre précieuse est liée à la pureté de l’âme et symbolise l’intégrité, la loyauté et la noblesse.