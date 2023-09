© Lune décroissante : comment elle affectera les signes du zodiaque le 10 septembre

Le mois de septembre a commencé avec l’influx de la dernière Lune Bleue du mois d’août ce qui impactent les signes du zodiaque. Sa trace de chance et d’ouverture aux choses favorables est fortement ressentie. De plus, son énergie cosmique sera renforcée dans les prochains jours lorsque la Lune décroissante arrivera. C’est donc un moment d’introspection pour nous afin d’analyser tout ce qui vient dans la dernière ligne droite de l’année et comment nous allons faire face aux défis qui se présentent à nous.

L’astrologue espagnole Esperanza Gracia révèle que cette semaine, du 10 au 17 septembre, nous devrions opter pour la couleur blanche. Cela va nous protéger et nous préparer à commencer le mois sans anxiété, stress, peur et insécurité. En effet, c’est la couleur la plus protectrice de toutes. C’est aussi la couleur idéale pour attirer les énergies positives et donner à notre esprit la clarté dont il a besoin.

Comment la lune décroissante affectera les signes du zodiaque en septembre

Le Lion, le Bélier et le Sagittaire seront les signes du zodiaque les plus séduisants cette semaine, tandis que les signes de Terre, le Taureau, la Vierge et le Capricorne auront des jours chanceux et d’autres moins. Ils devraient donc prendre la semaine avec la meilleure attitude possible.

L’énergie de la Lune décroissante dans le signe du zodiaque des Gémeaux nous aide à nous libérer des inconvénients qui entravaient nos projets. Elle nous guide pour prendre les bonnes décisions. Les Gémeaux, la Balance et l’Acurus seront pleins d’énergie pour faire face à tout ce qui se présentera à nous. À lire Êtes-vous Taureau, Lion ou Verseau ? Voici comment la période de rétrogradation de Jupiter affectera votre vie

Sagittaire

L’énergie du quartier décroissant de la Lune vous aide à oublier les moments tristes pour retrouver le sourire et ressentir à nouveau l’illusion et la passion. Une solution à un problème qui vous préoccupe peut venir d’une personne provenant d’autres signes du zodiaque.

Bélier

Au cours de ce nouveau mois, vous constaterez que tout change pour le mieux si vous êtes du signe du zodiaque du Bélier. Vous n’aurez plus peur de rien et vous agirez avec détermination. Vénus en bon aspect peut vous apporter de la joie en amour.

Poissons

Le Cosmos vous déroule un tapis rouge pour votre réussite et vous allez maintenant récolter les fruits de tous vos efforts. Vous serez plus créatif que jamais et vous aurez des idées brillantes et originales. Préparez-vous à vivre toutes les bonnes choses que la vie va vous apporter.

Gémeaux

La quarte descendante dans votre signe, le 10, diminue vos énergies et vous pourriez vivre un moment compliqué, mais des changements ou des illusions viendront vous faire voir la vie avec des yeux différents. Soyez honnête avec vous-même et laissez derrière vous ce qui ne correspond pas à votre personnalité.

Taureau

Attention aux surprises et aux imprévus car la planète Jupiter, qui transite dans votre signe du zodiaque, entame un mouvement rétrograde. La chance peut se jouer de vous. Évitez les attitudes rigides et montrez-vous ouvert au dialogue si vous voulez donner une autre direction à quelque chose qui vous préoccupe. À lire 4 signes du zodiaque auront de la chance et recevront de belles opportunités en septembre

Verseau

Vous serez positif et optimiste, et cette attitude vous permettra de profiter de la vie et d’attirer la chance. Si vous voulez réaliser quelque chose, mettez-y du vôtre car le Cosmos est votre allié et vous avez une magnifique opportunité d’aller très loin. Vous vous distinguerez par votre personnalité originale.

Capricorne

Vos émotions sont à fleur de peau et affaiblissent votre énergie. Il est temps de poser des limites pour vous libérer des tensions. Ne vous disputez pas et restez à l’écart des personnes qui vous contrarient profondément. Optez pour la nouveauté, la chance pourrait se trouver là où vous ne l’attendez pas.

Scorpion

Vous vous sentirez courageux et déterminé si vous êtes Scorpion, un des signes du zodiaque. En effet, vous déborderez d’idées et de projets. Saisissez l’occasion de faire le grand saut et d’avancer vers ce que vous voulez sans regarder en arrière. Vous serez plus ouvert et communicatif, désireux de socialiser et de vous faire de nouveaux amis.

Balance

Grâce à la force puissante et à l’esprit d’initiative que vous apporte Mars dans votre signe du zodiaque. Votre pouls ne tremblera pas pour faire ce que vous ressentez. Lorsque vous y mettez du vôtre, personne ne peut vous battre en termes de volonté, et c’est le moment de changer ce qui vous retient.

Vierge

L’arrivée de Mercure rétrograde dans votre signe du zodiaque peut vous rendre trop critique. Les malentendus vous guettent, mais vous serez aussi plus vif que jamais et vous atteindrez vos objectifs. L’énergie lumineuse du Soleil dans votre signe vous apporte des moments très heureux.

Lion

La planète Vénus, qui était rétrograde dans votre signe du zodiaque et qui compliquait votre monde émotionnel, devient directe aujourd’hui. Ainsi, vous allez remarquer que tout change de façon inattendue pour le mieux. Vous allez traverser un bon moment professionnel, et l’on comptera sur vous pour des projets importants. Le 10 est votre jour magique.

Cancer

Vous pouvez vous sentir à court d’énergie, en particulier d’énergie mentale. La clé du rétablissement est de vous occuper de vos propres besoins plutôt que de ceux des autres. La Lune vous impactera en tant que Cancer, l’un des signes du zodiaque en aiguise votre intuition. Si elle vous met la puce à l’oreille, suivez-la car elle ne se trompera pas.