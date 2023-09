© 4 signes seront chanceux en argent et en amour grâce à la lune décroissante de septembre

A partir d’aujourd’hui, 8 septembre, la lune décroissante en Gémeaux exercera son influence jusqu’à la nouvelle lune en Vierge, le 15 septembre, et fera ressortir le meilleur de 4 signes de l’horoscope chinois.

Les personnes nées sous l’année du Lapin, du Dragon, du Cheval et du Cochon devraient connaître des jours de récompenses financières. Le côté relations évoluera aussi, elle sera plus profondes, avec leurs proches, et pour certains signes, ils pourraient même rencontrer l’âme sœur.

Voyons ce que la danse de la lune réserve à ces 4 signes chinois.

Lapin (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Le premier des 4 signes de l’horoscope chinois : le lapin. En ce qui concerne les questions d’argent, préparez-vous à une augmentation de vos revenus. Une importante opportunité de travail se profile dans votre destin, mais elle pourrait exiger plus de votre temps. Ce fait pourrait cependant réduire le temps passé en famille. Toutefois, considérez qu’il s’agit d’un sacrifice temporaire au profit d’une stabilité financière à long terme.

En amour, vous serez confronté à un dilemme. Si votre affection pour une personne est indéniable, la façon dont vous gérez la frustration et la colère de celle-ci vous préoccupe. Vous devez choisir entre supporter son comportement ou chercher la paix ailleurs. Faites confiance à votre instinct, c’est la recommandation. À lire 3 signes du zodiaque recevront de l’argent supplémentaire à la mi-septembre

Dragon (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Dans le domaine de l’argent, le dragon est un des signes qui doit faire attention. En effet, un plan financier prudent sera la clé du remboursement progressif de vos dettes. Ignorer cela pourrait conduire à des échecs et à un endettement supplémentaire. Cela ne ferait qu’exacerber votre situation. Il s’agit d’un signal d’alarme pour prendre des mesures au présent afin d’assurer votre avenir financier.

En amour et dans les relations amoureuses, un être cher (peut-être un ami) a votre soutien. Tendez-lui la main, car vous avez la capacité unique de lui donner l’encouragement dont il a besoin pour aller de l’avant. Devenez son confident et aidez-le à surmonter ses peurs et ses problèmes pendant cette période de crise.

Cheval (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Dans le domaine de l’argent, une offre généreuse peut se profiler à l’horizon, mais soyez prudent. En l’acceptant, vous risquez d’épuiser vos économies, car vous devrez dépenser pour les divers frais qui y sont liés. Considérez-la comme un investissement pour votre tranquillité d’esprit, à long terme, plutôt que comme une dépense.

Vous faites parties des signes qui auront une chance en amour. Quant à l’amour, le contact quotidien avec quelqu’un de spécial a un effet indéniable sur votre cœur. Elle allume une nouvelle étincelle en vous. Profitez de cette merveilleuse phase de l’amour, car elle promet de vous faire sentir vraiment vivant.

Cochon (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Dans le domaine de l’argent, votre curiosité insatiable vous amènera à trouver d’importants moyens d’économiser. Vous ne vous contenterez pas de la première offre. Au contraire, vous explorerez diverses options jusqu’à ce que vous soyez convaincu de celle qui convient le mieux à votre budget. En effet, vous comptez parmi les signes très économe. Votre ingéniosité sera votre alliée financière. À lire Les signes qui pourraient recevoir une grosse surprise du 8 au 14 septembre, selon l’astrologie orientale

En amour et dans les relations, il est temps de renouer avec votre famille. En votre âme et conscience, vous aspirez à la chaleur du foyer et à l’amour réconfortant de vos parents ou grands-parents. Recherchez vos proches et remplissez votre âme de l’amour et de la protection que seule la famille peut offrir.