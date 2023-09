© Les signes les plus affectés par Mercure rétrograde en Vierge du 9 au 15 septembre, selon l'astrologie

Soyez patient et veillez à vous exprimer clairement pour éviter les malentendus. Certains signes seront affecté par la rétrogradation.

L’astrologie est basée sur l’interprétation des corps célestes et de leur relation avec la vie sur Terre. Connaître son signe du zodiaque et, par conséquent, l’horoscope, peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes et à découvrir les raisons de certaines de nos décisions ou de nos comportements.

Les prédictions astrologiques révèlent que tous les signes du zodiaque connaîtront le succès cette année. Cependant, trois d’entre eux seront les plus avantagés dans les jours à venir. C’est pourquoi il peut être d’une importance vitale de disposer de ces informations à l’avance. Découvrez ci-dessous quels signes de l’horoscope occidental seront les plus affectés par Mercure rétrograde en Vierge du 9 au 15 septembre, selon l’astrologie.

Taureau

Tout d’abord, nous trouvons les taureaux qui font partie de ces signes en déclin. Selon les prédictions de l’astrologie, pendant cette phase de Mercure rétrograde en Vierge, il est important que vous vous concentriez sur la communication avec vos proches. Vous pourriez être confronté à des malentendus ou à de la confusion dans vos relations. Soyez patient et veillez à vous exprimer clairement pour éviter les malentendus. C’est une bonne période pour réfléchir à vos objectifs personnels.

Lion

Ceux qui sont nés sous l’influence de ce signe du zodiaque dans l’horoscope occidental occupent la deuxième place. Cher Lion, cette période de Mercure rétrograde en Vierge pourrait vous apporter des défis au niveau du travail et de la routine quotidienne. Faites attention à vos impulsions, vous comptez parmi les signes qui connaitrons un changement. À lire Ces 3 signes auront beaucoup d’argent en septembre, selon l’astrologie orientale

Vous pourriez rencontrer des retards dans vos projets ou des problèmes de communication sur votre lieu de travail. Gardez votre calme et organisez soigneusement vos tâches. Profitez de cette phase pour revoir et améliorer votre routine quotidienne.

Scorpion

Les prévisions astrologiques pour les signes du zodiaque comme le scorpion sont en déclin. Dans l’horoscope occidental, la vie amoureuse du scorpion pourrait rencontrer quelques obstacles. Cela se sentirait pendant cette rétrogradation de Mercure en Vierge.

Vous pourriez éprouver des malentendus avec votre partenaire ou des sentiments de confusion dans les relations. Il est important de parler ouvertement et honnêtement avec l’être aimé pour résoudre les problèmes. C’est une période propice au développement personnel et à l’introspection.