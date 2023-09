© Jupiter rétrograde en Taureau : 3 signes du zodiaque confrontés à un défi à ce stade

Selon l’astrologie, lorsqu’une planète est rétrograde, les signes du zodiaque présentent des changements. Ils peuvent d’ailleurs être positifs ou négatifs, selon la manière dont chaque personne les reçoit et les perçoit. Cette fois-ci, Jupiter est rétrograde en Taureau et le restera pendant plusieurs mois encore. Pendant cette période, trois signes feront face à des défis difficiles à relever.

Qu’est-ce que Jupiter rétrograde ?

Cela signifie qu’une planète semble tourner à l’opposé de ce qu’elle fait normalement. Mais l’astronomie précise qu’il ne s’agit que d’un effet visuel, car cela serait impossible. Mercure est l’une des planètes qui affecte le plus les signes lorsqu’elle entre dans cette phase.

Jupiter est une planète de la croissance et de la bonne fortune. Les 3 signes qui seront affectés par sa rétrogradation connaîtront une expansion dans tous les domaines. Cependant, cela ne viendra pas facilement dans leur vie. Ils passeront d’ailleurs par un grand voyage de défis pour y parvenir.

Chacun des trois signes devra faire face à différentes épreuves que cette étape difficile mettra devant eux. Mais il ne dépend que d'eux qu'ils apprennent de tout cela pour grandir ou qu'ils le prennent négativement et leur nuisent dans d'autres domaines de leur vie.

Verseau

Les Verseaux sont l’un des signes qui refuse de mûrir. Année après année ils continuent à trébucher sur la même pierre. Et bien qu’ils sachent ce qu’ils font de mal, ils n’apprennent pas. Jupiter rétrograde en Taureau s’accompagne d’un défi important pour eux sur le plan émotionnel.

Dans les mois à venir, ces signes rencontreront une personne qui les traitera comme personne d’autre ne l’a jamais fait. Mais ils s’éloigneront afin d’apprendre qu’ils méritent d’être appréciés pour ce qu’ils sont et qu’ils n’acceptent rien de moins.

Lion

Jupiter rétrograde en Taureau présentera au Lion le défi de perdre quelque chose ou quelqu’un qu’il a dans sa vie du jour au lendemain et sans dire au revoir. Ils apprendront à apprécier le présent et les personnes qui sont là pour eux. En effet, ils doivent être plus reconnaissants envers l’univers pour tout ce qu’ils ont dans cette vie.

Scorpion

Ces signes du zodiaque auront un défi professionnel important à relever au cours de ces mois et jusqu’à la fin de cette étape. Il s’agit d’une épreuve au cours de laquelle ils devront démontrer leurs capacités et se débarrasser du syndrome de l’imposteur dont ils souffrent depuis plusieurs semaines. Cela vous aidera à prendre conscience de toutes vos capacités et des petites réussites que vous avez accumulées au fil des ans.