© Horoscope chinois : les chiffres de la chance pour chaque signe du zodiaque

Au-delà du signe qui nous représente, il y a des nombres qui s'entremêlent et accompagnent les animaux pour nous apporter chance et prospérité.

Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains ont tenté de prédire l’avenir par le biais de diverses doctrines. Dans la culture occidentale, on croit que le signe du zodiaque, régis par le jour et le mois de naissance, influencent divers aspects de la vie d’un individu. Et même sa personnalité.

Un système de croyance similaire existe dans la culture orientale. Il est également basé sur l’astrologie, mais il est quelque peu différent. Dans l’horoscope chinois, on représente les signes par 12 animaux assignés à 12 maisons qui ont une énergie particulière.

Selon l’année de naissance, chaque personne se voit attribuer un animal comme signe. Cet animal gouverne différents domaines liés à la vie personnelle, familiale, sociale, à l’amour, à l’argent, à la santé, entre autres.

Cette pratique ancestrale est utilisée par des millions de personnes à travers le monde pour bénéficier de divers aspects. Notamment la chance et l'abondance. C'est pourquoi dans cet article nous partageons avec vous les nombres magiques pour chaque signe du zodiaque selon l'horoscope chinois.

Les nombres alliés à chaque animal apporteront une énergie positive qui pourra être utilisée à votre avantage. Les portails dédiés à l’explication du fonctionnement de cette pratique, Chinasage et China Highlights, expliquent quels sont les nombres chanceux selon chaque signe.

Il s’agit des nombres chanceux selon chaque signe:

Rat : 2 et 3 (23 et 32).

Bœuf, : 1 et 4 (14 et 41).

Tigre : 1, 3 et 4 ( 14 et 43).

Signe du Lapin : 3, 4 et 6 ( 34 et 46).

Dragon : 1, 6 et 7 ( 61 et 76).

Serpent : 2, 8 et 9 ( 28 et 98).

Cheval : 2, 3 et 7 ( 23 et 37).

Chèvre : 2 et 7 ( 27 et 72).

Singe : 4 et 9 (49 et 94).

Coq : 5, 7 et 8 ( 57 et 87).

Signe du Chien : 3, 4 et 9 (34 et 49).

Cochon : 2, 5 et 8 (58 et 82).

Comment savoir quel est le signe de l’horoscope chinois auquel j’appartiens ?

Voici chaque signe du zodiaque chinois : le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Et chacun d’entre eux correspond à une année spécifique comme suit :

Rat : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1984, 1996, 2008 et 2020.

Signe du Bœuf : 1924, 1936, 1948, 1960, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et 2020.

Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 et 2022

Lapin : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 et 2023

Dragon : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 et 2024

Serpent : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 et 2025

Cheval : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 et 2026

Signe du Chèvre : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 et 2027

Singe : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 et 2028

Coq : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1981, 1993, 2005, 2017 et 2029

Chien : 1934, 1946, 1958, 1970, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 et 2030

Signe du Cochon : 1935, 1947, 1959, 1971, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 et 2031