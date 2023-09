© Ce sont les emplois qui génèrent le plus de malheur, selon Harvard

Tous les métiers, en temps de crise, sont bons car nous recevons de l’argent en échange de nos services. Mais, comme vous l’avez sans doute remarqué, il y a des emplois qui peuvent conduire au malheur ou au bonheur, selon le domaine. C’est pourquoi nous nous tournons aujourd’hui vers des experts de l’université de Harvard pour vous alerter sur les professions qui vous rendront malheureux.

La science a montré qu’un travail passionnant donne un but et un sens à la vie. Ce qui peut accroître la satisfaction générale et le bien-être. L’université de Harvard a examiné de plus près le contraire. À savoir les emplois qui provoquent des moments malheureux, du stress et des maux de tête constants.

Quels sont les emplois qui génèrent du mal-être ?

Selon une étude de Harvard, les emplois qui génèrent le moins de satisfaction sont ceux qui ont des horaires compliqués. Ou encore qui demandent aux travailleurs d’être isolés ou en veille pendant de longues périodes.

Cette étude a analysé plus de 700 personnes, où on les a évalué en fonction de leur revenu. Aussi de leur temps de travail, de leur santé et de leur bonheur, entre autres aspects. Bien que beaucoup considèrent que le malheur est lié au peu d'argent qu'ils gagnent. La vérité est qu'il a été constaté que ce qui rend un employé le plus malheureux est le fait d'être seul. Et de ne pas avoir beaucoup d'interactions avec d'autres personnes.

Parmi les pires emplois, les suivants se distinguent :

Livreur de denrées alimentaires

Facteur ou postier

Conducteur de poids lourds

Sécurité privée

Travail de nuit

Service à la clientèle

Commerçant

Emplois à distance

Selon des études menées par l’université de Harvard, contrairement aux personnes qui occupent des emplois monotones ou peu excitants. Celles qui ont un travail qui les motive sont moins susceptibles de souffrir d’épuisement professionnel. Ce qui profite à leur vie personnelle, quel que soit le montant de leur salaire.