© Horoscope : Comment connaître mon signe ascendant avec mon heure de naissance selon l'astrologie ? Voici la réponse

L’astrologie est un domaine qui intrigue l’humanité depuis des siècles. Elle une fenêtre sur certains traits de notre personnalité et de notre destinée. Un élément essentiel de cette pratique est le signe astrologique ascendant. Ce dernier est calculé en fonction de l’heure de votre naissance. Il joue un rôle clé dans votre profil astrologique.

Nous vous expliquons ci-dessous comment découvrir votre signe astrologique ascendant à l’aide de votre heure de naissance. Cela, afin que vous puissiez vous faire une idée plus complète de la manière dont la position des étoiles le jour de votre naissance influe sur les différents aspects de votre vie.

« L’ascendant est le signe astrologique qui s’élève au-dessus de l’horizon au moment exact de notre naissance. En raison du mouvement de rotation de la Terre, le zodiaque tourne et se déplace à travers les 12 signes en 24 heures, et est responsable de la définition du système des maisons (domaines de la vie) dans le thème de la naissance », explique le journal Clarín.

Le signe ascendant :

Le signe ascendant peut vous aider à définir plus précisément tout ce qui donne un sens à votre personnalité. Cela inclut votre façon d’affronter les situations de la vie. La différence entre le signe solaire et le signe ascendant est que la date de naissance définit le premier. Par ailleurs, la position du soleil au moment où vous êtes venu au monde définit le second. À lire Portails énergétiques : quand s’ouvrent-t-ils et comment en profiter pour recevoir de l’énergie positive

« L’ascendant nous aidera à reconnaître la façon dont les autres nous voient, c’est-à-dire la façon dont nous nous montrons au monde. Avec l’ascendant, nous découvrirons tout ce que nous envoyons aux autres et nous découvrirons peut-être quelques nouvelles sur nous-mêmes ».

« Alors que le signe du Soleil renvoie au « moi » intérieur, celui que seules les personnes les plus proches connaissent, le signe de l’Ascendant renvoie au « moi » extérieur, celui que nous faisons connaître au monde. Il définit nos réactions au monde extérieur, y compris notre personnalité et les tendances personnelles qui se développeront au cours de la vie », expliquent les experts d’Astromundus.

Cela expliquerait pourquoi de nombreuses personnes ne se sentent pas tellement identifiées à leur signe solaire. En effet, il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent influencer certains paramètres. Cela inclut à la fois le domaine de l’astrologie et l’environnement social dans lequel nous vivons.

Pour savoir quel est votre ascendant en astrologie, vous devez prendre en compte trois informations spécifiques : la date, le lieu et l’heure exacte de votre naissance. Ces données vous permettront de découvrir votre signe ascendant dans le thème astrologique.