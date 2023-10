© Quelle est la couleur de votre âme, selon votre signe du zodiaque ? Les astrologues répondent

Saviez-vous que votre âme a une couleur et qu’elle est liée à votre personnalité ?

Selon l’astrologie, le ton qui vous représente dépend de votre signe du zodiaque. Il révèle plusieurs secrets sur vous, liés à vos vertus et à vos défauts. Votre âme est-elle rose, rouge, bleue, jaune ou noire ? Découvrez-le et apprenez sa signification ; désormais, utilisez-le pour tout, car il vous porte chance.

La couleur de l’âme (également appelée couleur de l’aura) est cette tonalité que dégage l’énergie de votre corps. Elle reflète tout ce qui est en vous, en bien comme en mal. Selon l’astrologie, elle révèle vos forces, vos faiblesses et les aspects importants de votre personnalité qui vous aident à mieux vous connaître.

Selon les experts, chaque couleur symbolise quelque chose de différent et il n’y a pas deux nuances identiques. En effet, chaque signe du zodiaque est unique, avec des caractéristiques différentes. Il est important de porter cette couleur car elle porte chance et attire l’énergie positive. Vous pouvez la porter sur un t-shirt, une jupe, un pantalon ou un accessoire !

Peu de gens connaissent la couleur de leur âme et encore moins sa véritable signification. Nous vous expliquons ici quelle est la couleur qui vous représente et ce qu’elle dit de vous. Cet article explique aussi comment vous pouvez l’utiliser à votre avantage afin de l’intégrer désormais dans votre vie quotidienne. À lire Quel est le signe du zodiaque le plus conflictuel ? Les astrologues répondent

Voici la couleur de votre aura selon votre signe du zodiaque

Bélier – Rouge

La couleur de ce signe du zodiaque est le rouge et la raison en est évidente : il représente le feu et la force. Rien ne vous arrête et vous n’avez jamais peur de relever de nouveaux défis. Vous êtes une personne tenace et parfois un peu têtue. En amour, vous êtes très passionné et passionnant, c’est pourquoi vous recherchez des relations intenses.

Taureau – Rose

La couleur de l’âme de ce signe du zodiaque est le rose. Cela signifie que vous êtes une personne très émotive, qui se soucie de ses proches. D’autre part, vous êtes connu pour être un homme au foyer et vous aimez faire des choses comme cuisiner, organiser votre maison et vous réunir avec votre famille. Votre principal défaut est d’être très sensible.

Gémeaux – Jaune

La couleur jaune reflète vraiment ce que le signe du zodiaque du Gémeau représente dans l’âme. Ce sont des personnes joyeuses, très heureuses, qui ont toujours la formule parfaite pour faire rire. Les personnes nées sous ce signe du zodiaque sont comme leur couleur, vibrantes. Mais elles peuvent parfois en faire trop car elles sont un peu trop sûres d’elles.

Signe du zodiaque du Cancer : Vert

Vous êtes le signe du zodiaque à l’âme verte et cela signifie deux choses : vous êtes très détendu et pour vous la vie se vit pas à pas et vous aimez la nature et la compagnie des animaux. N’avez-vous pas ce petit chien ou ce chaton que vous adorez ?

Signe du zodiaque du Lion : Orange

Comme le soleil, la couleur de votre aura est l’orange et tout autour de vous est luminosité et succès. Cette couleur signifie que vous êtes une personne qui aime être au centre de l’attention et que tout le monde parle de vous (pour le meilleur et pour le pire). Le péché de ce signe du zodiaque ? Il est parfois très arrogant. À lire C’est le signe le plus visionnaire, le plus original et le plus innovant du zodiaque, selon l’astrologie

Signe du zodiaque du Vierge : Bleu

C’est une couleur sérieuse, sobre, élégante et honnête, qui caractérise complètement ce signe du zodiaque. La signification du bleu est la pureté et cela vous concerne car vous dites ce que vous pensez et défendez vos idéaux. D’autre part, il indique également que vous êtes une personne très observatrice et perfectionniste. Que diriez-vous de porter du bleu sur un jean ou un collier œil de turc ?

Signe du zodiaque du Balance : Blanc

La couleur de l’âme la plus pure de toutes : elle signifie que vous êtes une personne spirituelle, qui aime se connecter à elle-même et être en paix. Attention, cela ne veut pas dire que vous êtes une colombe blanche. En effet, cette nuance révèle aussi que ce signe du zodiaque peut être un peu naïf et modelable.

Scorpion – Violet

Vous vous attendiez à ce que le violet soit votre couleur ? Nous vous recommandons de le porter en boucles d’oreilles, en bracelets ou en chapeaux, car il vous porte chance. Pourquoi le signe du zodiaque du Scorpion a-t-il une âme violette ? Parce que cela signifie que ce sont des personnes très sensibles, intuitives et imaginatives, bien qu’un peu contrôlantes.

Sagittaire – Gris

N’ayez pas peur, le fait que votre âme soit grise ne signifie pas que vous êtes une personne triste, mais quelqu’un qui voit toujours tous les contrastes de la vie. Tu es intelligent, sérieux et timide, mais lorsque tu gagnes en confiance, tu deviens une personne joyeuse, drôle et très amicale.

Capricorne – Noir

Oui, il y a quelque chose de sombre en toi, car lorsque tu te mets en colère, la couleur de ton âme ressort et tu es capable de blesser les gens avec tes mots. D’un autre côté, le noir est synonyme de grande force intérieure, de sorte que tu ne te laisses pas abattre par les mauvais moments de la vie, au contraire, ils te rendent plus fort.

Verseau – Doré

La couleur de votre aura signifie que vous êtes une âme brillante et que partout où vous allez, vous apportez du bonheur. Vous êtes une personne dont l’énergie positive est contagieuse, c’est pourquoi vous devriez toujours partager un peu de votre bonheur avec les autres. Il est préférable de porter des accessoires en or, cela vous apportera de bonnes vibrations !

Poissons – Argent

L’argent est la couleur de l’âme des personnes nées sous le signe du zodiaque des Poissons, une teinte pleine de mystère et d’élégance qui reflète leur manière intelligente d’être et d’analyser les choses ; elles sont très studieuses et sont constamment louées pour leurs vastes connaissances.