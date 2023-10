© 3 signes du zodiaque qui rompent avec leur partenaire pour retrouver leur ex

Votre ex vous manque, vous voulez vous remettre avec lui ou elle ? Voici les signes du zodiaque qui pourraient avoir une réponse positive.

Ce que vous ressentez est peut-être lié à l’univers et à son énergie. Selon les étoiles, certains signes du zodiaque vont rompre avec leur partenaire pour revenir à un amour passé. Ces jours-ci pourraient entraîner une rupture douloureuse. Nous avons donc un conseil à vous donner : consultez les prédictions suivantes et vérifiez si votre signe ou celui de votre petit(e) ami(e) figure sur la liste. Si c’est le cas, prenez vos précautions !

Culpabilité et souvenirs hantent trois signes du zodiaque qui sentent que leur ex leur manque et veulent se remettre avec lui. Les relations qu’ils ont eues se sont mal terminées, mais ils n’oublient pas les bons moments. Ainsi, ils croient que s’ils étaient à nouveau avec eux, tout irait mieux. L’astrologie recommande de se tenir à l’écart de ces pensées, car elles ne sont pas tout à fait vraies.

Si vous avez rompu, c'est pour une bonne raison et retourner avec votre ex pourrait vous apporter plus d'ennuis que de joies. Cependant, les étoiles indiquent qu'un seul de ces signes du zodiaque qui rompra avec son partenaire ces jours-ci aura de la chance. En effet, ce sera réciproque et retourner à son amour passé sera une bonne décision.

Signes du zodiaque qui rompent avec leur partenaire à cause d’un ex

Signe du zodiaque : Cancer

Vous n’êtes pas de ceux qui aiment briser le cœur des autres, mais cette fois, ce sera votre tour de le faire. En effet, vous n’êtes pas heureux avec votre partenaire et que vous voulez vous remettre avec votre ex. Dans les prochains jours, l’esprit de ce signe du zodiaque sera rempli de pensées et de souvenirs. Ainsi, vous déciderez de rompre avec votre petit(e) ami(e) afin d’arranger les choses entre vous et votre ex. Cela arrivera-t-il ? Non, car entre vous, il n’y a qu’une attirance physique et rien d’autre.

Capricorne

Vous allez ouvrir les yeux sur la réalité car même si vous pensiez être heureux avec votre partenaire, la vérité est que ce n’est pas le cas. Vous avez beau essayer, vous ne pouvez pas tomber amoureux. Alors, vous déciderez de rompre pour votre bien à tous les deux. Cela vous donnera l’occasion de vous remettre avec votre ex que vous aimez et qui vous manque tant. Et laissez-moi vous dire que cela se passera à merveille parce qu’il y a de l’amour, beaucoup d’amour.

Signe du zodiaque : Bélier

Pour ce signe du zodiaque, là où il y a eu du feu, il reste des cendres. Vous confirmerez ce fameux dicton en retournant vers un ex avec lequel vous avez rompu il y a plusieurs années. Peut-être s’agit-il du grand amour que vous avez eu à l’université ou de la personne que vous avez rencontrée avant de sortir avec votre partenaire actuel. Le fait est que vous retournerez vers lui/elle et laissez-moi vous dire qu’au début cela se passera très bien, mais ensuite les choses redeviendront comme avant et vous romprez. Le mauvais côté pour ce signe du zodiaque ? Vous perdrez un amour honnête qui vous aimait bien à cause de cette « liaison ».