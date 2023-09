© Au revoir mon amour! Les 3 signes du zodiaque qui clôturent les cycles en septembre

Ces jours-ci ont vu de nombreux changements dans l’univers. Ils ont affecté les signes du zodiaque de manière positive et négative. Par exemple, le Soleil en Vierge, qui a aidé certains signes à trouver l’amour.

De la même manière, le mois de septembre marquera de manière significative trois signes du zodiaque. Ils parviendront à refermer le passé et à se débarrasser de tout le fardeau de ce qu’ils portent depuis plusieurs mois.

Clôturer un cycle et passer à une autre étape peut souvent être compliqué. Et ce, surtout si nous sommes tellement habitués à cette situation qu’elle fait déjà partie de notre quotidien, même si ce n’est pas impossible à réaliser.

Des signes qui clôtureront facilement les cycles

Chacun de ces signes du zodiaque clôturera des cycles dans le domaine qui en a le plus besoin. Cela, que ce soit au travail, dans une relation amicale ou amoureuse, voire en famille. Ce processus aura lieu dans les derniers jours de septembre. Là, vous vous sentirez évidemment plus détendu et plus stable. À lire Equinoxe d’automne: 3 rituels pour les signes du zodiaque pour réussir en septembre

Lion

Vous vous sentez coincé dans votre travail. Et même si vous considérez que vous n’avez plus rien à apporter au lieu, vous avez des difficultés lâcher prise. Mais ce signe du zodiaque sait qu’il est temps. Allez résoudre les problèmes en suspens, au fil des jours, vous laisserez tomber petit à petit jusqu’à ce que vous franchissiez la dernière étape. Prenez le risque de sortir de votre zone de confort.

Taureau

Il y a eu des situations entre vous et votre groupe d’amis avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord. Mais vous avez lâché prise parce que vous ne voulez pas perdre ces amitiés. Demandez-vous si ceux-ci apportent vraiment quelque chose de bien à votre vie. Et sinon, il est préférable que vous changiez de cercle social avec un cercle qui vous valorise. Ce signe du zodiaque doit savoir se faire apprécier tel qu’il est.

Poissons

Vous attendiez le bon moment pour laisser partir votre partenaire puisque vous n’avez plus les mêmes idéaux et vous avez essayé de vous convaincre que c’est ici que vous devriez rester. Mais la vie vous a montré à bien des égards qu’il était temps de passer à autre chose. . En ces derniers jours, ce signe du zodiaque doit en prendre conscience pour pouvoir enfin avancer.