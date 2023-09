© Numérologie combien de fois vous vous êtes réincarné(e) en fonction de votre date de naissance

La numérologie est l’une des sources de réponses les plus consultées tout au long de l’histoire par ceux qui croient profondément aux manifestations et aux énergies astrales. Et à cette occasion, pour ceux qui s’intéressent au thème de la réincarnation, nous proposons cet article. Il révèle combien de fois il s’est réincarné, en fonction des chiffres qui composent votre date de naissance et du numéro que nous pouvons en obtenir.

La date de naissance est l’une des données de base de la numérologie. C’est pourquoi, cette fois-ci, nous allons vous apprendre comment réduire votre nombre. Cela, afin que vous puissiez découvrir quel est votre nombre selon la numérologie. Il peut également révéler quel a été votre chemin énergétique et astral dans la réincarnation.

Certaines personnes se sont réincarnées plus d’une fois. Et il est possible de le découvrir en additionnant les chiffres de votre date de naissance et en la réduisant à un seul chiffre.

La numérologie indique un calcul précis

Dans ce cas, pour ce type de résultat, la numérologie requiert la somme complète de la date de naissance. Non seulement ajoutez l'année de naissance elle-même, car la date est habituellement utilisée dans cette façon de comprendre les manifestations astrales. Mais nous devons également ajouter le numéro du mois et le jour spécifique où nous sommes arrivés au monde.

Le nombre final que nous obtiendrons déterminera combien de fois nous avons vécu le processus de réincarnation dans ce monde.

La réincarnation est l’un des aspects les plus étudiés de la manifestation énergétique. Il s’agit aussi de l’un de ceux qui suscitent le plus de curiosité. En effet, il s’agit de savoir combien de fois nous avons habité ce monde tout au long de son histoire.

La numérologie, par le biais de notre nombre maître, nous permet de savoir combien de fois nous avons été présents en tant qu’énergie. Cela, dans différentes périodes historiques du même monde. Par conséquent, l’ajout de notre date de naissance complète est tout à fait nécessaire pour pouvoir arriver aux résultats.

Exemple :

Si votre date de naissance est le 07 02 1996 la somme que nous devons faire est : 7+2+1+9+9+9+6. Le résultat final est 33 qui additionné pour obtenir la réduction finale de notre date de naissance est 6. Une personne née à cette date, du point de vue de la numérologie, est passée par un processus de réincarnation 6 fois. Et 6 sont les fois où elle a habité ce monde à différents moments de son histoire.