© Ce que votre signe du zodiaque devrait publier avant l'automne 2023, selon l'horoscope

L’équinoxe d’automne se rapproche de jour en jour. Et lorsque la saison qui « peint » le paysage avec de belles nuances d’orange et de jaune est à nos portes, les signes du zodiaque doivent déjà avoir libéré ce qui ne fonctionne pas pour eux. Cela, afin de commencer ce nouveau cycle plus léger sur le plan énergétique.

L’horoscope aide chaque signe à découvrir ce dont il doit se défaire. Ainsi, il aura jusqu’au 23 septembre pour le faire.

L’automne marquera un nouveau chapitre pour tous les signes. Cette saison offre alors l’occasion idéale pour chacun d’entre nous d’entreprendre un voyage personnel de réflexion et de libération.

Tout comme les arbres perdent leurs feuilles pour laisser place à une nouvelle croissance, les étoiles nous encouragent à nous débarrasser de certains traits de caractère ou de certaines habitudes qui peuvent nous freiner. Voici un guide de ce que chaque signe du zodiaque devrait envisager de lâcher pour accueillir le changement de saison et les nouveaux départs. À lire La nouvelle lune de septembre offre de grandes opportunités pour votre signe du zodiaque

Bélier : relâchez votre impatience.

La fougue de ce signe du zodiaque nourrit souvent l’impatience. En ce mois de septembre, pensez alors à vous défaire de votre besoin de résultats immédiats. Cultiver la patience peut conduire à des réalisations plus harmonieuses et plus satisfaisantes, commente l’horoscope du Monde Collectif.

Taureau : libérez votre résistance au changement

Votre amour de la stabilité est admirable, mais ce mois-ci, essayez d’accepter le changement à bras ouverts. L’horoscope indique que de nouvelles expériences peuvent apporter des opportunités passionnantes pour ce signe du zodiaque. La flexibilité peut conduire notamment à un développement personnel et à des expériences enrichissantes.

Gémeaux : libérer l’indécision

Le moment est venu de vous débarrasser de l’habitude de trop réfléchir et de l’indécision. Faites confiance à votre instinct et prenez des décisions en toute sérénité. Ce signe du zodiaque doit alors accepter ses choix, car ils sont des tremplins vers ses objectifs.

Cancer : renoncez au besoin de contrôle

La vie est pleine de surprises et d’incertitudes pour ce signe du zodiaque. Envisagez de renoncer au besoin de contrôler tous les aspects, soyez plus spontané et permettez à l’imprévisibilité de la vie de vous apporter joie et aventure.

Lion : renoncez au besoin de validation constante.

La confiance est votre force, alors embrassez vos capacités et l’auto-validation. Recherchez l’approbation intérieure plutôt que de compter sur l’approbation extérieure. Ainsi, vous trouverez un sens plus profond de vous-même, commentent les prédictions. À lire 3 signes qui affronteront un week-end difficile, selon l’astrologie orientale

Vierge : oubliez le perfectionnisme

Bien que la recherche de l’excellence soit admirable, le perfectionnisme peut être limitatif pour ce signe du zodiaque. L’imperfection peut aussi être belle, car elle permet de grandir sans se juger. Vous êtes suffisant tel que vous êtes.

Balance : relâchez la tendance à vouloir plaire aux autres.

L’harmonie fait partie de votre nature, mais ne compromettez pas vos besoins et vos valeurs pour plaire aux autres. Maintenez un équilibre qui donne la priorité à votre bien-être et à l’harmonie de vos relations.

Scorpion : libérez les rancunes et les ressentiments.

S’accrocher aux blessures du passé peut peser lourdement pour ce signe du zodiaque. Envisagez de vous débarrasser de vos rancunes et de vos ressentiments. Acceptez le pardon pour votre propre tranquillité d’esprit et votre libération émotionnelle.

Sagittaire : l’insouciance à l’état pur

Votre esprit d’aventure est admirable, mais il est essentiel d’en mesurer les conséquences. Prenez des décisions responsables dans votre quête de connaissances et d’aventures. Ce signe du zodiaque doit alors trouver un équilibre entre la spontanéité et la sagesse.

Capricorne : libérez votre boulimie de travail.

L’ambition est votre force, mais n’oubliez pas de savourer la vie en dehors du travail. Adoptez l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour améliorer votre bien-être. Trouver la joie au-delà de vos réalisations professionnelles peut être profondément gratifiant.

Verseau : relâchez votre détachement émotionnel.

Votre quête d’innovation et de changement est louable, mais ne négligez pas les liens émotionnels plus profonds. Acceptez la vulnérabilité et permettez aux liens émotionnels avec les autres de vous fournir des informations. Ce faisant, ce signe du zodiaque obtiendra un soutien précieux.

Poissons : libérez vos doutes

Votre intuition et votre créativité sont des dons. En septembre et à l’automne, envisagez de vous débarrasser de vos doutes. Embrassez vos talents uniques et faites confiance à vos capacités à naviguer dans le monde avec confiance et grâce.