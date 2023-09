© Nouvelle Lune en Vierge: quand elle aura lieu et pourquoi elle est l'une des plus importantes, selon l'astrologie

La nouvelle lune en Vierge est l'une des plus importantes de l'année astrologique. Découvrez son importance et sa signification.

La nouvelle lune de septembre se déroulera sous le signe de la Vierge. Elle sera l’une des plus importantes de l’année astrologique pour plusieurs raisons.

Il y aura une convergence d’énergies cosmiques qui nous amèneront à entreprendre un voyage intérieur. Par ailleurs, ils nous inciteront à revoir nos expériences passées afin de comprendre ce que nous réserve l’avenir.

Cela semble assez profond, et pour cause. Cette lunaison précède une série d’événements très attendus en 2023.

Quand la nouvelle lune en Vierge se produira-t-elle ?

C’est le 14 septembre que la nouvelle lune en Vierge commencera à libérer ces énergies profondes. À lire Chanceux, c’est le signe qui gagnera le plus d’argent en septembre 2023, selon l’astrologie

Pourquoi est-ce l’une des plus importantes de l’année ?

Cette nouvelle lune en Vierge est un moment charnière, car elle marque la dernière phase lunaire avant l’équinoxe et le début de la saison des éclipses.

Les énergies rétrogrades continuent d’exercer leur influence en ce moment. Cette lunaison agit comme un phare de transition qui éclaire la voie à suivre alors que nous disons adieu à l’ancien. Des explications venant notamment des astrologues de Forever Conscious.

La Nouvelle Lune en Vierge est influencée par Uranus, Neptune et Mercure. Uranus, annonciateur d’éveil et de changement, ajoute un élément d’instabilité et d’incertitude aux énergies.

Les astrologues expliquent que, même si nous nous sentons momentanément incertains de l’avenir, cette même incertitude finira par catalyser un profond réveil. Ils nous invitent donc à nous préparer à « une étincelle de réalisation ». Et ce, même si son impact reste caché pour l’instant.

Neptune, la planète des rêves et des illusions, est également active et rétrograde pendant cette Nouvelle Lune. Sa présence peut alors créer un sentiment d’ambiguïté dans notre monde extérieur. Cela nous encourage à nous tourner vers l’intérieur et à puiser dans notre sagesse intérieure. Lorsque le monde extérieur semble confus, c’est l’occasion rêvée d’obtenir la clarté de l’intérieur. À lire 4 signes du Zodiaque qui feront bon ménage en amour en septembre

De plus, Mercure, le messager de l’univers, terminera son voyage rétrograde juste un jour après le zénith de la Nouvelle Lune. Les messages et les idées reçus pendant cette période peuvent avoir une touche de magie ou une plus grande signification. Soyez attentif aux signes et aux messages qui vous parviennent. En effet, ils vous offrent des conseils ou des révélations précieuses.

Quelle est la signification de la nouvelle lune en Vierge ?

La Vierge, signe de terre gouverné par la Déesse Vierge, symbolise la plénitude, la divinité intérieure et la souveraineté. Elle incarne un individu libre de tout attachement, maître de son destin. Il se connecte profondément à la puissance divine qui réside en lui.

Il nous rappelle que tout ce dont nous avons besoin est en nous. Indépendamment des circonstances extérieures, il nous assure que nous possédons la force intérieure, la sagesse et la connaissance nécessaires. Cela, pour traverser avec grâce les épreuves de la vie.

D’un point de vue pratique, l’énergie de la Nouvelle Lune en Vierge se prête à une planification méticuleuse, à un emploi du temps structuré et à des efforts d’organisation. Elle nous encourage à adopter une approche méthodique et pragmatique de nos tâches et de nos responsabilités.

Comment la Nouvelle Lune en Vierge nous affecte-t-elle ?

Collectivement, les énergies de la Nouvelle Lune en Vierge et des planètes rétrogrades peuvent créer un flux et un reflux dans nos vies. Bien qu’elles ne soient pas d’une intensité écrasante, elles peuvent nous faire sentir quelque peu dispersés et peu sûrs de nous.

Ce sera l’occasion de renouer avec les énergies fondamentales de la Déesse Vierge. Elle nous rappelle notre souveraineté, notre liberté d’être, mais également notre capacité à nous exprimer. Nous portons en nous un trésor de sagesse et de conseils.

En nous alignant sur cette riche énergie terrestre, nous pouvons rétablir l’équilibre, trouver notre boussole intérieure. Ainsi, nous pouvons nous sentir soutenus dans notre voyage à travers le cycle lunaire de la Vierge. Accueillez la pause, accueillez l’introspection et faites confiance au fait que la voie à suivre se révélera peu à peu, guidée par la sagesse de votre divinité intérieure.