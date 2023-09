© 3 signes qui affronteront un week-end difficile, selon l'astrologie orientale

L’horoscope chinois se compose de douze signes représentés par des animaux. Et ce, parce que l’Empereur de Jade organisait une course d’animaux. Ainsi, les vainqueurs se révélaient être les représentants du zodiaque.

D’autre part, les anciens astronomes attribuaient aux cinq planètes, les cinq éléments de la nature chinoise. Et grâce à la position des planètes, du soleil et de tout autre corps céleste, il sera possible de connaître l’avenir d’une personne.

Il existe une différence majeure que l’on peut établir entre l’astrologie orientale et l’astrologie occidentale. On attribue les signes en fonction de l’année de naissance et non du jour et du mois de naissance. De plus, ils entrent en vigueur tous les douze ans.

L’horoscope chinois, quant à lui, se base sur la théorie du Yin et du Yang. Et grâce aux signes, vous pourrez connaître certains aspects de votre personnalité. Cela inclut votre façon d’être et les aspects pour lesquels vous aurez de la chance. Dans ce cas, nous allons mentionner les trois signes qui passeront un mauvais week-end. À lire 4 signes vivront les jours les plus heureux de leur vie grâce à la nouvelle lune du 15 septembre

Les trois signes qui passeront un mauvais week-end

Le premier signe de l’horoscope chinois qui passera un mauvais week-end est le Cochon. Ces natifs sont nés en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031. Ces personnes connaîtront alors des problèmes dans la sphère amoureuse et personnelle, il sera donc essentiel d’avoir une bonne communication.

Le deuxième signe appartenant à l’astrologie orientale qui aura de mauvaises nouvelles pendant ces jours est le Bœuf (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031). Le point culminant pour ces personnes se produira parce qu’elles peuvent avoir des problèmes financiers. De sorte qu’elles ne doivent pas faire de dépenses inutiles. Par conséquent, elles devraient faire attention à leur budget initial.

Le troisième signe de l’horoscope chinois qui passera un mauvais week-end est le Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022). Le point fort pour ces personnes est qu’elles devront faire face à quelques inconvénients au travail et qu’elles pourraient se disputer avec leurs collègues et même avec leurs supérieurs.