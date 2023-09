© Coup de chance en argent et en amour pour 5 signes lorsque la comète verte brille

Les signes des Gémeaux, du Lion, de la Vierge, du Scorpion et du Verseau seront les plus chanceux, cette énergie leur apportant de l'argent.

Oui, le ciel change avec l’arrivée de la soi-disant comète Nishimura. En effet, la lumière verdâtre en a surpris plus d’un ces derniers jours ce qui est bénéfique pour la plupart des signes du zodiaque.

Il s’agit d’une comète récemment découverte par l’astronome amateur Hideo Nishimura qui l’a aperçue pour la première fois en août dernier.

Mais c’est entre le 8 et le 18 septembre que la comète verte sera aperçue et rayonnera son énergie positive dans l’Univers.

Les signes des Gémeaux, du Lion, de la Vierge, du Scorpion et du Verseau seront les plus chanceux avec cette énergie qui leur apportera beaucoup d’argent, d’amour passionné et d’harmonie dans leur vie. À lire Septembre entre dans sa 2e quinzaine avec des défis au travail pour 5 signes du zodiaque

Gémeaux

Le charisme et la confiance vous feront briller en affaires si vous faites parties des signes chanceux qu’est le Gémeaux. Vous aurez de nouvelles propositions qui seront approuvées et qui vous aideront à progresser professionnellement. Vous ne manquerez pas d’argent pour régler vos dettes et aider vos proches qui en ont besoin. L’équilibre économique entre dans votre vie et avec lui la possibilité de se consolider avec votre partenaire. N’oubliez pas de résoudre les différends pour que l’amour et la passion débordent.

Lion

Votre leadership vous fait grimper rapidement sur le plan professionnel. Cela vous apporte de plus grands avantages financiers qui vous aideront à résoudre certaines situations juridiques qui vous inquiètent. S’ils vous proposent un projet, acceptez-le car ce sera celui qui dans un avenir pas trop lointain produira l’argent pour que vous vous sentiez à l’aise.

Votre partenaire sera votre soutien dans les moments difficiles. Alors valorisez chaque moment que vous pouvez être ensemble et partager. Tout comme il y a de bons moments, ces signes connaîtront aussi des moments difficiles et ils seront en harmonie pour surmonter tout obstacle.

Vierge

Une réunion vous mettra au top car vous proposerez des solutions à certains conflits qui n’ont pas permis aux affaires de couler. C’est vous qui prendrez les devants et qui résoudrez tout grâce à votre intelligence et votre leadership. L’argent vous arrive de manière inattendue, mais une somme importante qui, selon vous, résoudra très bien l’avenir immédiat.

La vie vous montre le chemin de l’amour avec cette personne spéciale qui est dans un projet de conquête. Ne réfléchissez pas trop si tout se passera bien ou non, profitez simplement du moment présent et laissez le temps se charger de vous montrer le reste. À lire Comète Nishimura: les dates et les heures auxquelles on peut la voir le mieux et son influence ?

Scorpion

Le travail s’intensifie car des projets que vous n’aviez pas prévu de réaliser vous sont livrés en toute confiance car ils valorisent tous les efforts que vous avez déployés dans d’autres dossiers. Cela vous met face à la promotion que vous attendiez tant et aux améliorations salariales qui équilibreront votre économie.

Étant parmi les signes les plus chanceux, célébrez et profitez de ce moment parce que vous vous êtes battu si dur pour qu’il arrive. Votre partenaire est votre colonne vertébrale et il vit un moment merveilleux dans la relation, donc toute décision de consolidation qu’il prendra se passera très bien pour lui.

Verseau

De nouvelles opportunités se présentent à vous (signes du Verseaux) et la confiance que vous avez gagnée vous fera assumer une position de pouvoir. Avec cela, vous obtiendrez une amélioration significative de vos finances. Soyez prudent car vous allez manipuler beaucoup d’argent et cela demande toute votre concentration.

Il y aura des moments difficiles, des gens qui n’aiment pas la prospérité des autres, mais vous pourrez surmonter tout revers et vous démarquer. L’amour frappe aux portes de votre cœur, il faut se donner l’opportunité car c’est la personne que vous attendiez de partager.