© Le destin de ces signes changera avant le 18 septembre avec la conjonction de la lune et de Mercure

Le satellite ne brillera qu'à 1% et juste une heure avant le lever du soleil, la petite planète apparaîtra. Cela influencera ces signes.

Depuis la constellation du Lion, Mercure et la Lune, presque dans leur nouvelle phase, se rapprocheront. Cela, pour assurer une conjonction qui a eu lieu le 15 septembre. Le satellite ne brillera qu’à 1% et à peine une heure avant l’aube, la petite planète se lèvera encore quelques jours. Tout cela va influencer la fortune de certains signes, pour le meilleur et pour le pire.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Ce signe a sous-estimé ses qualités, ses vertus. Donc, vous ne pensez pas être capable de susciter des passions chez le garçon que vous aimez. Mais vous vous trompez, car il a su les apprécier. Il ne sait tout simplement pas comment les obtenir envers vous. En effet, il pense que vous pouvez l’offenser ou le rejeter et ne veut pas vous manquer de respect. Alors, faites-y attention et au bon moment, comme votre intuition vous le dira, donnez-lui les bons signaux. Le flirt entre vous sera très intense.

Lion

Du 23 juillet au 22 août

Ce signe se concentre plus sur son présent que sur son avenir. Et cela vous donne de très bons résultats, car vous ne serez pas distrait par l’incertitude qui a un puissant effet négatif sur vous. Continuez ainsi, la seule façon de vous débarrasser de tout est de rester concentré sur ce que vous voulez maintenant ou du moins à court terme et cela ne vous angoisse pas. Faites tout sereinement et si nécessaire, appuyez-vous sur vos amis.

Sagittaire

Du 22 novembre au 21 décembre

L’argent ne sera pas un problème pour ce signe pendant cette période. En effet, vous aurez toujours une fluidité monétaire, puisque viendront à vous des emplois intemporels qui oxygéneront toujours vos finances. Vous êtes une personne qui sait très bien se gérer. Et ce sera le plus qui vous permettra de toujours garder les chiffres de votre compte bancaire positifs et à l’écart des dettes qui les consomment.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Il y aura des changements de projets avec vos amis, quelque chose qui vous mettra un peu en colère, mais qui sera plus tard très positif pour vous car cela vous permettra de rencontrer quelqu'un qui transformera votre vie à bien des égards. Il sera celui qui vous aidera à mener à bien certains projets et à élargir votre réseau de contacts, pour avoir une plus grande projection, notamment dans le domaine professionnel. Ne vous fermez pas aux bonnes possibilités.

Poissons

Du 19 février au 20 mars

La fortune ne sera pas du côté de ce signe en ce moment. Vous serez plein d’événements imprévus qui vous retarderont beaucoup et généreront du stress, puisqu’il ne vous appartiendra pas d’en faire plus. Vous n’aurez ni contrôle ni mortification, et la pression de tiers vous affectera. Soyez prudent avec les maux de tête, car ils pourraient vous rendre incapable d’effectuer certaines tâches dans la journée car ils vous obligeraient à faire une pause forcée pour faire baisser votre tension artérielle.