© La vie de 5 signes va changer avec Le météore de Bariloche et la conjonction de la Lune et de Mars

Depuis le week-end dernier, la météorite tombée à Bariloche, en Argentine, a laissé derrière elle des énergies. Qui, avec la conjonction qu’auront la Lune et Mars, influenceront les changements que sont sur le point de connaître cinq signes du zodiaque.

L’événement astronomique entre le satellite naturel et la planète rouge aura lieu ce dimanche 17 septembre depuis la constellation de la Vierge. A ce moment la phase lunaire sera à 2,8% et sera visible à l’oeil nu. Mars sera au sud de la Lune. Découvrez les signes qui auront des changements.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Ces signes doivent arrêter de garder pour eux tout ce ressentiment, qui leur fait tellement mal. C’est pourquoi ils vont devoir parler sérieusement avec la personne qui l’a causé. Mais faites-le avec sérénité, calme car ce sera la seule façon de vous pouvez obtenir la tranquillité d’esprit. Ce que vous désirez et tourner la page sur cette question latente dans votre vie. À lire Horoscope: 5 signes du zodiaque trouveront l’amour avant fin septembre

Gémeaux

Du 21 mai au 20 juin

Vous traversez une étape difficile de votre vie, mais votre mère ou une femme très influente vous donnera de sages conseils. Une dure vérité qui changera votre façon de voir toute la situation qui vous déstabilise jusqu’à présent. Elle cherchera seulement à montrer à ces signes le chemin pour qu’ils puissent cheminer seul et découvrir ce qu’ils doivent bannir de leur existence.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Avoir une routine a ses avantages et ses inconvénients. Et en ce moment ce sera votre pire ennemi car vous chercherez à flirter avec quelqu’un. Mais il vous sera difficile de quitter un peu votre quotidien pour vous adapter à une nouvelle réalité. Cela fait partie du sacrifice que ces signes doivent faire s’ils veulent vraiment que l’amour vive avec eux. N’oubliez pas que c’est momentané, car plus tard, vous créerez une routine avec lui.

Balance

Du 23 septembre au 22 octobre À lire Voici les signes du zodiaque les plus susceptibles de gagner à la loterie ce mois-ci, selon Mhoni Vidente

Ces signes doivent apprendre à écouter les autres et à moins parler car tout cela évitera des problèmes à l’avenir. Maintenant, vous devrez peut-être faire face à des conflits précisément à cause de votre verbosité. Vous passerez un mauvais moment avec une personne qui habite près de chez vous. Cette dernière profitera également de tout ce que vous dites pour le déformer et ainsi contribuer à votre mauvaise image.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Ces signes trouveront un moyen d’obtenir l’argent dont ils ont besoin pour payer les études nécessaires pour avoir une plus grande projection. Vous découvrirez que vous êtes un très bon homme d’affaires, vous en profiterez au maximum. Beaucoup seront étonnés car ils ne connaissent pas cet aspect de vous. En effet, il est possible qu’ils vous embauchent pour les aider ou les conseiller, une action qui vous laissera un peu d’argent supplémentaire.