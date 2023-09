© Horoscope chinois : la nouvelle lune apportera de bonnes nouvelles le 17 septembre

Voir Ne plus voir le sommaire Rat

Bœuf

Tigre

Lapin

Dragon

Serpent

Cheval

Chèvre

Singe

Coq

Chien

Cochon

Selon l’horoscope chinois, des bonnes choses arriveront pour tous les signes ce 17 septembre. Découvrez les détails dans cet article !

Rat

Nés dans les années 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

La tranquillité et le calme reviennent dans votre vie pour que vous puissiez vous asseoir et planifier comment vous souhaitez que se déroulent ces trois mois et demi qu’il reste à l’année. Vous vous fixerez des défis que vous réaliserez avant fin 2023 selon l’horoscope chinois.

Bœuf

Nés dans les années 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 À lire La vie de 5 signes va changer avec Le météore de Bariloche et la conjonction de la Lune et de Mars

Vous vous retrouverez avec le travail pour lequel vous vous battez auprès de vos concurrents. Selon l’horoscope chinois, vous êtes conscient que ce n’est pas facile pour vous. Mais votre personnalité jouera un rôle fondamental pour vous intégrer dans cette entreprise que vous aimez tant.

Tigre

Nés dans les années 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Vous vous rendrez compte que vous avez déjà surmonté un traumatisme qui, pour beaucoup, vous a empêché d’avancer dans certains aspects de votre vie. Mais maintenant que vous y faites à nouveau face, vous découvrirez que vous pouvez continuer sans culpabilité, ressentiment, douleur et peur.

Lapin

Nés dans les années 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Vous direz au revoir à un amoureux. Ce sera donc un sacrifice, mais vous savez que cette relation n’a pas une fin heureuse et que beaucoup de gens y perdraient. Alors vous déciderez de faire un pas de côté. Et avec cette décision, vous éliminerez de nombreux soucis et votre vie se déroulera mieux selon l’horoscope chinois. À lire Horoscope: 5 signes du zodiaque trouveront l’amour avant fin septembre

Dragon

Nés dans les années 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 et 2012

Vous aurez la possibilité d’acheter une maison ou de la louer avec option d’achat. Ce sera donc une opportunité de rêve. Tout sera heureux dans cet endroit selon l’horoscope chinois. Alors ne vous sabotez pas, croyez que vous y parviendrez et ce sera comme ça. Appuyez-vous sur vos proches.

Serpent

Nés dans les années 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Vous êtes très organisé et vous franchirez ainsi une étape très importante pour changer le statut que vous avez en ce moment. Selon l’horoscope chinois, tout ira pour le mieux, vous respecterez tous les délais. Et vous pourrez disposer du document dont vous avez besoin pour rendre votre vie plus prospère.

Cheval

Nés dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Vous vous sentez rassasié. Cette semaine, vous avez découvert que vous êtes à votre meilleur et que vous profitez de votre meilleure version. Ce qui vous rend fier car vous avez longtemps été immergée dans vos propres miasmes sur le point de mourir. Et aujourd’hui vous êtes une femme formidable selon l’horoscope chinois.

Chèvre

Nés dans les années 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 et 2015

Vous pensiez que l’amour était perdu, qu’à mesure que chacun suivait son propre chemin, tout disparaissait. Mais ce n’est pas le cas et vous le retrouverez face à face. Vous vous rendrez compte que vous l’aimez toujours à la folie. Selon l’horoscope chinois, ils se battront parce que personne n’intervient dans cette nouvelle opportunité. Ils seront donc invincibles.

Singe

Nés dans les années 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Explorer vous amènera à découvrir quelque chose de vraiment intéressant qui générera de bons revenus monétaires. Apaisant ainsi les angoisses que vous avez de ne pas avoir assez d’argent pour couvrir toutes les dépenses générées par votre maison, votre famille.

Coq

Nés dans les années 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Vous changerez d’environnement, vous ne serez plus dans cet endroit sombre, où vous avez passé les pires de vos dernières années. Selon l’horoscope chinois, vous commencerez à écrire une nouvelle histoire. Et cette fois ce sera un début très différent et agréable, qui vous motivera à changer de nombreuses habitudes qui vous retiennent.

Chien

Nés dans les années 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Vous vous viderez l’esprit ce week-end avec une sortie que vous ferez en couple ou en famille. Vous vous déstresserez et oublierez pendant un moment tout problème que vous rencontrez. Selon l’horoscope chinois, vous serez rempli de beaucoup d’énergie positive, que vous utiliserez pour attirer la chance et la fortune.

Cochon

Nés dans les années 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

C’est le moment idéal pour avouer tout ce que vous ressentez à la personne que vous avez en tête. Vous avez tardé à le faire parce que vous cherchez une excuse pour ne pas affronter la réalité. Mais maintenant vous feriez mieux de le faire, car cette opportunité ne reviendra pas selon l’horoscope chinois.