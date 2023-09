© Horoscope chinois : chance en amour et en argent du 20 au 30 septembre selon votre signe

Vous n’imaginez pas ce qui va se passer dans votre vie du 20 au 30 septembre selon l’horoscope chinois :

Découvrez comment votre signe se comportera en amour et en argent selon l’astrologie orientale. Il y aura ceux à qui la chance sourira tandis que d’autres devront emprunter de l’argent parce qu’ils ne pourront pas payer leurs dettes. D’autre part, des ruptures de relations et l’émergence de nouvelles sont à l’horizon. Alors ne manquez pas les prédictions de l’horoscope chinois, car vous devriez être prêt à faire face à tout ce qui vous arrive.

Que vous réservent les jours à venir ?

L’astrologie orientale a déjà les prédictions pour ces jours de septembre. Et en avant-première, nous pouvons vous dire que les choses deviendront très intenses car il y aura tout dans l’amour et l’argent. Certains signes de l’horoscope chinois goûteront à la douceur du succès tandis que d’autres auront le cœur brisé.

Avant de savoir comment les signes se comporteront, il est important de ne pas s’inquiéter des prédictions de l’horoscope chinois. Car tout ce que vous ferez sera d’attirer les mauvaises ondes avec votre négativité. Alors la meilleure chose à faire est de vous protéger avec une amulette et d’être prêt pour ce qui est à venir. À lire 5 signes du zodiaque auront de l’argent, chance et prospérité grâce à la pluie d’étoiles des Perséides

Voici comment votre signe se comportera en amour et en argent du 20 au 30 septembre selon l’horoscope chinois.

Rat

Ni bon ni mauvais, le signe du Rat passera par des choses positives et négatives. Ce qui vous rendra heureux, c’est l’amour, car votre relation restera aussi forte qu’elle l’a été. D’ailleurs, ce qui vous rendra inquiet, c’est le manque d’argent selon l’horoscope chinois. Les années sont : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Bœuf

Du 20 au 30 septembre, vous traverserez une excellente période amoureuse. Si vous avez déjà un partenaire, vous aurez des jours où vous ferez du miel ensemble. Mais si vous n’en avez pas, vous rencontrerez quelqu’un de très spécial. Alors soyez attentif à tous les signes de l’horoscope chinois. Les années sont 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Tigre

Vous attendez une augmentation de salaire et ces jours-ci cela arrivera selon l’horoscope chinois. Ainsi, vous recevrez enfin plus d’argent pour tout le travail que vous faites chaque jour. Mais l’astrologie orientale vous conseille de l’économiser. D’ailleurs, si vous souffrez d’un manque d’argent en ce moment, c’est parce que vous dépensez trop. Les années sont 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Lapin

Selon l’horoscope chinois, le signe du lapin sera le plus malchanceux en amour du 20 au 30 septembre. Vous devez donc vous préparer à tout ce qui vous attend : disputes, éloignement et une possible rupture. Les années sont 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. À lire Le halo solaire apportera abondance et prospérité à ces signes avant le 20 septembre

Dragon

Vous êtes l’un des rares signes de l’horoscope chinois qui profitera autant de l’argent que de l’amour dans les jours à venir. Vous trouverez un billet de 200 pesos dans votre portefeuille et avec celui-ci vous achèterez quelque chose qui vous plaît. D’autre part, une personne de votre cercle d’amis proches vous avouera son amour et vous demandera de lui donner l’occasion de se rapprocher de vous. Les années sont 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Serpent

Le signe du serpent est l’un dans l’horoscope chinois qui devrait épargner ces jours-ci. Car, à la fin du mois de septembre, vous aurez besoin d’argent pour faire face à une urgence personnelle. Tout ce qui vous tombe sous la main, gardez-le dans votre tirelire afin d’être prêt. Les années sont 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Cheval

Les personnes nées sous le signe du Cheval devront décider qui elles aiment parce qu’elles fréquentent deux personnes depuis longtemps et ne savent pas qui choisir. C’est donc le moment idéal pour le faire et commencer enfin une belle relation. Réfléchissez bien et ne faites pas d’erreur selon l’horoscope chinois. Les années sont 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Chèvre

L’amour avec votre famille sera mis à l’épreuve lorsque vous vous disputerez sur un sujet pour lequel vous ne pensez pas de la même façon. L’important est que vous ne laissiez pas ce problème vous éloigner l’un de l’autre parce que les énergies ne sont pas en votre faveur. Donc si vous ne réglez pas le problème immédiatement, un fossé pourrait se développer. Les années sont 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Singe

Il est temps de prendre un jour de congé avec votre partenaire et de faire un voyage ensemble, même si ce n’est que pour une journée. Cela vous permettra de vous reposer et de vous reconnecter selon l’horoscope chinois. Apparemment, les derniers mois ont été difficiles. Les années sont 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Coq

Du 20 au 30 septembre, c’est la période idéale pour vous défaire de votre peur et oser créer une entreprise. Vous avez l’idée en tête depuis plusieurs semaines et vous n’osez pas… Ayez confiance, tout se passera bien ! Les années sont 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Chien

Faites très attention à ce que vous dites car vous pourriez blesser ceux que vous aimez le plus. Selon l’horoscope chinois, vous serez très nerveux et désespéré et pourriez faire beaucoup de dégâts avec vos mots. Les années sont 1934, 1946, 1958, 1970, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Cochon

Selon l’horoscope chinois, le signe du Cochon est l’un de ceux qui auront le moins de chance en matière d’argent. Ce qui était déposé sur votre salaire de la quinzaine est déjà parti et vous n’aurez pas de quoi payer vos dettes. Ainsi, il vous obligera à réduire vos dépenses. Selon l’astrologie orientale, du 20 au 30 septembre, les journées s’écouleront très lentement car le manque d’argent vous fera vivre avec juste ce qu’il faut. Les années sont 1935, 1947, 1959, 1971, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.