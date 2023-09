© Le halo solaire apportera abondance et prospérité à ces signes avant le 20 septembre

Voir Ne plus voir le sommaire Tigre

Les effets astrologiques du halo solaire qui a ébloui le Mexique la semaine dernière continueront à influencer les signes du zodiaque jusqu’au 20 septembre. Le 4 septembre, le ciel de la capitale aztèque a surpris tout le monde lorsqu’un anneau multicolore a entouré le soleil aux premières heures de la matinée. Il s’agissait d’un halo.

Il s’agit d’un phénomène météorologique qui résulte de « l’interaction de particules d’eau gelées dans l’atmosphère« . Selon l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace (NASA), dans un article publié dans le National Geographic. Ce phénomène a influencé les personnes nées sous les signes du Tigre, du Lapin, du Cheval, du Singe et du Chien.

Tigre

Né dans les années 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Vous vous débrouillez très bien avec les missions que vous avez. En plus, vous vous démarquerez donc du reste de vos pairs et vous serez récompensé par de l’argent qui n’était pas dans vos plans. Mais qui aidera ces signes à rembourser une dette qui leur tourmente depuis quelques mois. Continuez à montrer vos capacités car elles pourraient vous mener à une grande promotion. À lire Horoscope chinois : chance en amour et en argent du 20 au 30 septembre selon votre signe

Lapin

Née en 1939, 1951, 1963, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Vous êtes une personne très prudente qui n’aime pas improviser ou tout laisser au hasard. Mais vous vous aventurerez à faire quelque chose que vous n’oseriez pas faire en d’autres occasions. Ce sera « fou« , mais cela fonctionnera très bien et vous en profiterez. Mais ce n’est pas quelque chose que ces signes pourront répéter autant de fois qu’ils le veuillent. Profitez donc de ce moment et faites le plein d’énergie car vous en aurez besoin après le 21 septembre.

Cheval

Né dans les années 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

La vie ces signes prendra un tournant inattendu qui les amènera à tout analyser. Car ils n’auront pas le temps de le faire avant. C’est la seule façon de risquer de prendre des décisions importantes sans trop réfléchir. Ainsi, ils n’aimer ont probablement pas ce changement au début. Même s’ils s’adapteront très bien par la suite, mieux que vous ne l’espérez vous-même.

Singe

Né en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 À lire Quels sont les signes du zodiaque les plus riches, selon l’astrologie ? Voici les réponses

Ces signes auront une série imbattable de bonnes décisions, qui apporteront fortune et abondance à leurs jours. Ce sera simplement un effet de tout ce que vous avez sacrifié pour le bien-être des autres. De l’aide que vous avez apportée pour aider les autres à atteindre le succès, même si vous avez été laissé pour compte. Ce sacrifice et cet altruisme pur seront récompensés.

Chien

Né en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Ces signes ont quelque chose que beaucoup de gens désirent : un ami inconditionnel. Et c’est pourquoi ils ont chéri le lien qui leur unit depuis des années. Cette fraternité inconditionnelle malgré la distance et le temps. Ces jours sont excellents pour vous permettre de parler à nouveau, de prendre des nouvelles de la vie de l’autre et de revitaliser votre relation.