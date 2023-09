© Elle a eu 8 enfants, son apparence époustouflante a surpris tout le monde, voici à quoi elle ressemble

Elle a donné naissance à huit enfants à la fois, son apparence étonnante a choqué tout le monde, regardez comment elle est.

Cette femme se faisait souvent inviter dans les talk-shows américains. Le fait est que l’on a appris qu’elle attendait… 8 enfants !

En 2009, Natalie Suleman est devenue la première femme au monde à donner naissance à 8 enfants en même temps.

Il faut dire que jusqu’à présent, Natalie avait déjà des enfants. Et beaucoup, pas moins de 6. Ils sont tous d’âges différents.

Suleman se consacre désormais au sport. Elle mène alors une vie saine depuis plusieurs années. Selon elle, le sport la motive dans la vie, lui donne de l’énergie, l’aide à normaliser son environnement émotionnel et son état de santé.

Ses enfants vont également à la salle de sport avec leur mère. Ils l'apprécient.

Qu’en dit cette mère de famille ?

« Je pense que c’est grâce au sport que je suis si développée physiquement et intellectuellement. Il m’aide à rester toujours en forme et à être la meilleure. À mon avis, tous ceux qui veulent devenir plus productifs devraient prendre cette habitude.

« Je donne le bon exemple à mes enfants, qui s’intéressent également au sport. Ils posent ainsi les bases de leur future vie saine.

Sur sa page Instagram, la femme partage régulièrement des photos et parle de son quotidien.

Elle n’a pas peur de partager avec ses partisans les erreurs de sa propre jeunesse. En même temps, elle souligne qu’à l’heure actuelle, la chose la plus importante pour elle est d’élever ses enfants. Elle ne considère pas son mode de vie passé comme correct et le regrette beaucoup.

Au total, plus de 240 000 personnes ont suivi le compte de Suleman. Après plusieurs naissances, elle a fière allure. Elle a 44 ans.