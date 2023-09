© À 68 ans, Jackie Chan surprend à côté de sa femme qui ressemble à une fille de 20 ans

À 68 ans, elle en paraît 20 : les internautes admirent les photos de l’épouse de l’acteur Jackie Chan, âgée de 69 ans.

Difficile de croire que la talentueuse artiste a déjà soixante-neuf ans.

Jackie Chan n'a pas l'habitude de publier des photos de famille sur son blog personnel. D'ailleurs, il essaie de cacher sa belle épouse aux regards indiscrets.

Toutefois, à l’occasion de l’anniversaire de sa femme, il a fait une exception. Dès que l’artiste a montré une photo commune, des réactions choquées sont alors apparues sur les réseaux.

De nombreux abonnés ont également été surpris de voir comment on peut paraître si jeune à soixante-huit ans.

Personne n’aurait pensé que sa femme avait plus de trente ans. Il n’est donc pas étonnant que dans les commentaires, les internautes aient commencé à laisser de nombreux commentaires positifs sur l’apparence de la belle.

Les fans de Jackie Chan espèrent toujours qu'un jour leur élu partagera le secret de la préservation de la jeunesse.

Certains disent alors : « Beau et magnifique ! Je vous souhaite bonheur et santé », « Vous êtes tous les deux beaux. Je vous souhaite santé, bonheur et chance ». D’autres écrivent également : « Vous êtes tous les deux magnifiques », « Un homme magique a une femme vraiment magique. Avec une perte totale d’âge. Beaucoup de miracles dans le monde », « La femme a l’air incroyablement jeune. Merveilleux couple », « Très mince, jeune et belle. Elle n’a pas l’air d’avoir plus de 30 ans », affirment les internautes dans les commentaires.

Les éloges n’en finissent pas envers la femme de Jackie Chan. Certains internautes disent : « Très belle », ou encore : « Bravo, vous êtes toutes les deux superbes ! J’adore ». D’autres déclarent également : « Belle femme », « Bien joué. Santé, bonne chance, énergie et tout le meilleur », « Elle a gardé sa jeunesse ». Et comme si cela ne suffisait pas, les internautes ajoutent : « Bravo ! la femme orientale est toujours jeune ! Beau couple ! Ils ont de l’amour et de la gentillesse. Essayez de vieillir dans cette situation ! Soyez toujours aussi beaux et jeunes ».