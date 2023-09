© Septembre se termine par un coup de chance au travail pour 4 signes avec la douche d'étoiles

Voir Ne plus voir le sommaire Taureau

Le 27 septembre, la troisième pluie d’étoiles aura lieu. Il s’agit de la sextantide. Contrairement aux autres, celle-ci ne sera visible que quelques minutes avant le lever du soleil, vers 5 heures du matin. Par ailleurs, apportera de bonnes nouvelles pour le travail de certains signes du zodiaque.

Taureau

Du 20 avril au 20 mai

Employé : Vous rencontrerez quelques obstacles dans votre travail, notamment avec un collègue qui n’est pas d’accord pour que ce soit vous qui meniez l’activité. Mais il se rendra vite compte que vous êtes le meilleur et deviendra votre grand allié. Cela facilitera alors le développement du projet de ce signe.

Sans emploi : être perdu n'a jamais été aussi rentable pour vous, car il est possible qu'en cherchant un emploi, vous tombiez sur une entreprise qui recherche une personne ayant votre profil. Vous ne perdez rien à envoyer votre CV, car vous serez peut-être sélectionné. La vie montrera à ce signe le chemin à prendre.

Vierge

Du 23 août au 22 septembre

Employé : Il y a des changements qui vont vous surprendre parce qu’ils vous plairont. Par ailleurs, ils vous mettront là où vous avez toujours voulu être. Il y aura également une amélioration significative de votre salaire, car il y aura un ajustement en fonction de vos performances et de vos responsabilités.

Sans emploi : Le moment est venu pour ce signe d’entreprendre ce qu’il sait faire, d’être son propre patron. Vous devrez faire des sacrifices, mais à la fin de la journée, vous aurez beaucoup de succès. Vous rencontrerez des personnes intéressantes qui vous aideront et vous conseilleront. Elles vous donneront des conseils.

Capricorne

Du 20 janvier au 18 février

Avec l'emploi : Ce signe doit chercher un autre emploi car il a déjà bouclé son cycle dans celui-ci. Vous avez beaucoup à donner et ici il n'y a plus d'opportunité de croissance. On vous proposera un nouveau poste, mais il dépendra de vous de l'accepter ou non, car vous devez bien négocier votre salaire et vos avantages.

Sans emploi : Vous obtiendrez un emploi, mais en tant que débutant, bien que vous ayez beaucoup d’expérience, parce que vous n’avez pas d’autre option pour l’instant. Ce sera momentané, car avant la fin de l’année, vous aurez un emploi correspondant à vos connaissances.

Verseau

Du 20 janvier au 18 février

Dans le domaine de l’emploi : demandez les jours de repos dont vous avez besoin pour vous ressourcer et retrouver l’énergie que vous avez perdue à cause du stress généré par votre travail. Parlez en toute sincérité à vos supérieurs. Ces autres signes comprendront ce dont vous avez besoin et vous autoriseront à partir.

Sans emploi : Préparez votre discours car vous aurez une occasion en or de vous « vendre » au décideur de l’entreprise. Vous ne pouvez pas la laisser passer et encore moins gaspiller le peu de temps dont vous disposerez pour parler de vos compétences et de votre expérience.