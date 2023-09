© Quel est votre animal protecteur selon l'horoscope chinois ? Les astrologues répondent

L’animal de l’horoscope chinois selon l’année de naissance

Votre date de naissance peut indiquer votre nombre de chance. Par ailleurs, l’année de votre naissance définit aussi votre animal de protection dans l’horoscope chinois. Si vous êtes curieux de savoir quel est votre animal et quelles sont les caractéristiques qui vous identifient en fonction de votre année de naissance, vous pouvez le découvrir ici :

Rat : 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

Les personnes nées au cours de ces années sont considérées sous le signe du Rat. Ce dernier, selon l’horoscope chinois, représente alors les personnes sociables, prudentes, intelligentes, avec une grande aptitude au leadership et à la ruse.

Bœuf : 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

Les bœufs sont considérés comme des personnes raisonnables et calmes. En même temps, elles se caractérisent par leur patience, leur fiabilité , mais également leur intelligence.

Tigre : 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1962

Les personnes nées au cours de ces années lunaires se caractérisent par leur gentillesse et leur esprit. L'horoscope chinois leur attribue aussi une grande confiance en soi et une personnalité active et énergique.

Lapin : 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

Les personnes nées dans ces années lunaires se caractérisent par leur sincérité et leur fiabilité. Ils sont également liés à leur capacité à être attentifs et bienveillants.

Dragon : 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952

Les personnes nées au cours de ces années se trouvent sous le signe du dragon, selon l’horoscope chinois. Il représente les personnes ayant des qualités de force, d’imagination, de responsabilité et d’indépendance.

Serpent : 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953

Les serpents sont considérés comme des personnes intuitives et gracieuses dans l’horoscope chinois. En même temps, ils se caractérisent à travers leur prudence et leur élégance.

Cheval : 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954

Les personnes nées dans ces années lunaires possèdent un optimisme à toute épreuve. Et ce, bien qu’elles puissent devenir impatientes. Néanmoins, d’après l’horoscope chinois, elles ont un esprit basé sur la liberté et la poursuite du bonheur.

Chèvre : 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955

Les chèvres se caractérisent par leur empathie et leur générosité. L'horoscope chinois les associe alors à de bonnes compétences interpersonnelles et à l'honnêteté.

Singe : 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956

Les personnes nées au cours de ces années se trouvent sous le signe du singe. D’après l’horoscope chinois, ce signe représente les personnes dotées de qualités de sympathie, de gaieté et d’intelligence. Les natifs peuvent toutefois devenir égocentriques dans certains cas.

Coq : 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957

Ces signes de l’horoscope chinois se trouvent être très méticuleux et ordonnés. En même temps, ils se caractérisent par leur ardeur au travail et leur sensibilité.

Chien : 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958

Les personnes nées dans ces années lunaires se caractérisent par leur prudence et leur sincérité ; cependant, elles peuvent être nerveuses et jalouses.

Cochon : 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959

Ils se caractérisent par leur serviabilité et leur courage. Ils sont également liés à leur bonne capacité à profiter de la vie et à leur enthousiasme.