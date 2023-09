© 3 signes vont recevoir de très mauvaises nouvelles avant fin septembre, selon Horoscope chinois

L’astrologie est un outil qui permet de connaître notre avenir et de savoir s’il sera bon ou malheureux dans notre vie ou celle de nos proches. Ces trois signes du zodiaque oriental n’auront pas de chance pendant le reste du mois de septembre. En effet, ils recevront de mauvaises nouvelles ces jours-ci. Si vous faites partie de cette liste, pensez à la meilleure façon d’endiguer la mauvaise nouvelle.

Les mauvaises nouvelles ne tarderont pas à arriver dans ces dernières semaines de septembre pour les 3 signes du zodiaque suivants. Ils doivent se préparer à les recevoir de la meilleure façon possible. Effectivement, cette mauvaise énergie pourrait se propager à d’autres domaines de votre vie, qui sont en parfait état. Si vous faites partie de cette liste de malchanceux, ne vous inquiétez pas, des temps meilleurs viendront pour vous.

Il y a de bons jours où tout semble merveilleux. Les bonnes choses arrivent et nous ne tenons pas compte des mauvaises. Mais il y a d’autres jours où dès le réveil nous percevons les mauvaises énergies. Cependant, cela dépend souvent de la perspective dans laquelle nous voyons les choses. Il peut effectivement s’agir de situations qui ne sont pas si « mauvaises » ou chaotiques. Et ce, même si nous les prenons de la pire façon à cause de l’humeur que nous avons.

Pendant ces dernières semaines de septembre, ces signes du zodiaque doivent essayer de prendre les choses à la légère et se laisser porter par la vie. Ne vous inquiétez pas trop, car tout a une solution, mieux vaut travailler à améliorer ce qui ne va pas. Ne vous stressez pas trop et ne retournez pas les problèmes qui vous affligent. Restez positif et proche de vos proches, qui seront votre soutien dans cette mauvaise passe qui vous entoure. À lire Ces 4 signes du zodiaque doivent changer leur vie avant fin septembre

Voici les signes du zodiaque oriental qui recevront de mauvaises nouvelles :

Dragon : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Tout va très bien dans la vie de ce signe du zodiaque à tous points de vue. Et c’est le résultat de tous les efforts et de l’engagement que vous mettez dans tous les domaines. Cependant, la chose que vous négligez le plus souvent, c’est vous-même et votre santé. Vous vous préoccupez beaucoup des autres, moins de vous-même, et cela se reflétera dans les semaines restantes de septembre. Consultez un spécialiste et prenez un peu plus soin de vous pour que cela ne se reproduise plus.

Serpent : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Les décisions que vous avez prises au début du mois auront des conséquences, mais pas celles que ce signe du zodiaque attendait. Vos plans iront mal pendant le reste du mois de septembre selon l’horoscope chinois. Vous devez donc choisir entre continuer sur la même voie et réessayer en risquant que rien ne s’améliore ou mettre cela de côté et vous concentrer sur autre chose. Réfléchissez bien à la décision que vous allez prendre et à l’influence qu’elle aura sur votre avenir.

Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Votre relation amoureuse a connu des hauts et des bas comme toutes les relations. Mais elle a atteint un point où ni vous ni votre partenaire ne savez si vous voulez continuer la relation ou vous éloigner de quelque chose qui est devenu toxique.

La mauvaise nouvelle pour ce signe du zodiaque ? Un proche de vous deux vous fera savoir qu’il y a eu infidélité. Alors, avant de vous mettre en colère, assurez-vous que c’est vrai. Si c’est le cas, vous devrez prendre une décision définitive qui influencera votre avenir et votre bonheur.