© Ces signes du zodiaque auront la pire chance lors de l'équinoxe d'automne

L’automne commencera officiellement avec l’équinoxe du 23 septembre. Un phénomène astronomique qui apportera des changements dans la vie de certains signes du zodiaque. L’équinoxe d’automne 2023 donnera à certains signes une période difficile du 22 au 26 septembre, où tout ira mal pour eux.

Vérifiez donc si votre signe est sur la liste et si c’est le cas, soyez très prudent. Il est préférable d’éviter de quitter la maison et de rester aussi positif que possible pour affronter ces jours difficiles.

Les signes du zodiaque qui auront de la malchance du 22 au 26 septembre pour l’équinoxe d’automne

Gémeaux

Les personnes nées sous le signe du zodiaque des Gémeaux auront le plus grand malheur ces jours de septembre. Effectivement, tout ira mal, tant sur le plan personnel que professionnel. La meilleure chose à faire est de rester prudent dans tout ce que vous faites. Et si vous le pouvez, protégez-vous avec vos meilleures pierres pour que cela vous affecte le moins possible.

Lion

Les personnes du signe du zodiaque du Lion connaîtront également de très mauvaises journées. Elles auront l’impression que le monde est contre elles. L’avantage est que cela ne durera que quelques jours et que tout rentrera dans l’ordre. Mais la meilleure chose à faire est d’éviter de sortir le plus possible, seulement ce qui est strictement nécessaire. À lire Septembre et la pluie d’étoiles vont complètement changer la vie de 6 signes du zodiaque

Scorpion

Si vous êtes Scorpion, vous aurez aussi de la malchance pendant le week-end et les jours suivants. Et il vous arrivera des choses que vous ne comprendrez pas, mais ne vous inquiétez pas, vous survivrez. Après ces jours de malchance, de meilleurs jours viendront pour ce signe du zodiaque. Alors, ne désespérez ni ne vous frustrez pas, essayez simplement de vivre chaque jour et de vous en sortir, et tout ira mieux.

Cancer

Les autres personnes qui subiront l’impact de l’équinoxe d’automne sont celles du signe du zodiaque du Cancer. Ils connaîtront des jours difficiles et malchanceux pendant le week-end et les jours suivants. Le plus important est d’adopter la meilleure attitude, de comprendre que ce qui vous arrive n’est pas de votre faute et que vous en sortirez sans doute plus fort.