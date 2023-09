© Voici les numéros chanceux que la nouvelle lune apporte pour chaque signe jusqu'au 25 septembre

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Taureau

Gémeaux

Cancer

Lion

Vierge

Balance

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

Verseau

Poissons

Tout comme nous connaissons jour après jour le destin de chaque signe du zodiaque, la numérologie nous permet de savoir quel sera le nombre et ses combinaisons qui nous aideront à atteindre la fortune, mais également la chance. Préparez-vous alors à connaître les chiffres qui vibrent avec vous.

Bélier

Vos chiffres porte-bonheur sont : 3, 18, 45.

Ces jours-ci, vous devriez commencer par vous réveiller et vous concentrer sur votre travail. Et ce, sans prêter attention notamment aux ragots et aux on-dit. Ce signe doit alors se concentrer sur la production afin d’améliorer ses finances.

Taureau

Vos chiffres porte-bonheur sont : 2, 15, 34. À lire Les conseils des astres pour la fortune et l’abondance en cette 1ère semaine d’automne

C’est le bon moment pour ce signe de prendre la décision de changer de travail. Si vous voulez évoluer professionnellement, vous devez le faire sans regarder en arrière. D’ailleurs, vous vous sentirez mieux et vous appliquerez toutes les stratégies que vous n’avez actuellement pas le droit de faire.

Gémeaux

Vos numéros de chance sont : 7, 17, 60.

De bonnes relations sociales aideront ce signe à améliorer ses économies. En effet, vous rencontrerez notamment des personnes intéressées par les idées que vous avez en tête. Tout se passera alors très bien si vous y mettez du vôtre.

Cancer

Vos chiffres porte-bonheur sont : 1, 10, 48.

De bonnes nouvelles sur le plan professionnel vous attendent. Promotion, augmentation de salaire et nouvelles opportunités vous permettront de vous épanouir et d’aider vos proches qui en ont tant besoin. Ce signe doit cependant faire preuve de prudence, surtout dans la gestion de l’argent. À lire Chance, prospérité et amour souriront à 5 signes du zodiaque grâce à la Lune au 4ème croissant

Lion

Vos numéros de chance sont : 8, 22, 49

Votre leadership et votre pouvoir de décision vous ont placé dans une position privilégiée. Cela vous permet alors de gagner beaucoup d’argent. Méfiez-vous notamment des égos, car ils peuvent vous apporter des conflits inutiles en cette période. D’autant plus que vous n’êtes là que pour apprécier avec vos proches.

Vierge

Vos chiffres fétiches : 6, 25, 66

Beaucoup de calme pour relever de nouveaux défis s’annoncent. Ils vous apporteront notamment le coup de pouce dont vous avez besoin pour progresser financièrement. Les jours de malchance sont terminés et maintenant vient cette étape de prospérité et d’harmonie. Ainsi, ce signe devrait en profiter.

Balance

Vos numéros de chance sont : 4, 16, 63.

Une situation de nature juridique qui inquiétait beaucoup ce signe est enfin résolue. Ainsi, vous pourrez être calme et vous consacrer à vos affaires. L’argent coule à flots, profitez-en pour épargner, mais aussi pour que les choses ne vous prennent pas au dépourvu.

Scorpion

Vos chiffres porte-bonheur sont : 2, 21, 51.

La crise économique que vous traversiez est terminée et avec elle vient la prospérité pour laquelle vous vous êtes battu et que vous avez promis à votre famille. Vous êtes en accord avec eux et avec vous-même et vous vous sentez en bonne santé. Ce signe bénéficie alors de l’harmonie nécessaire pour continuer, évoluer et atteindre le bonheur.

Sagittaire

Vos chiffres porte-bonheur sont : 5, 28, 43.

Vous avez du travail en retard et vous ne savez pas comment terminer le plus rapidement possible. Concentrez-vous et cherchez ce qui est le plus important à résoudre. Ainsi, ce signe peut remettre ses finances sur les rails à court terme.

Capricorne

Vos chiffres fétiches sont : 9,19, 67

De nouvelles opportunités se présentent à ce signe. Pourtant, vous hésitez, car vous ne voulez pas laisser derrière vous ce pour quoi vous avez travaillé si dur. Mais il est temps d’évoluer professionnellement et l’univers vous met face à cette décision, alors allez-y.

Verseau

Vos chiffres porte-bonheur sont : 1, 29, 40.

Soyez prudent avec une proposition commerciale, ne vous précipitez pas et réfléchissez à la décision à prendre. En effet, vous ne pouvez pas perdre votre temps. Élaborez alors une stratégie qui vous permettra de faire le bon pas vers le succès, mais également l’abondance.

Poissons

Vos chiffres porte-bonheur sont : 3, 20, 52.

Ce que vous n’imaginiez pas arriver si vite est déjà entre vos mains. Ce projet que vous vouliez commencer est là et à votre charge. Commencez alors une fois pour toutes, car les étoiles sont en votre faveur et tout se passera très bien. Ce signe du zodiaque ne doit pas trop s’inquiéter avec ce qui l’attend.