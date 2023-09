© Conseils des étoiles pour profiter au maximum de l'énergie qu'apporte la saison Balance

Nous allons bientôt ressentir un changement d’énergie, car le Soleil est sur le point de visiter le signe diplomatique, esthétique et équilibré de la Balance. Le 23 septembre, le Soleil passera de la Vierge à la Balance pour nous rappeler que l’ordre doit être ajouté à la beauté. Il s’agit alors d’une période où l’énergie changeante de la saison des éclipses doit s’écouler en douceur.

Pour l’instant, il peut y avoir un désir accru de communiquer, de socialiser et de s’entendre avec les autres. Cela commence déjà et vous devriez donc profiter de l’énergie de la saison de la Balance en fonction de votre signe du zodiaque.

La Balance est gouvernée par Vénus, la planète du romantisme, de la beauté et du désir. C’est pourquoi la saison de la Balance est faite pour teinter nos vies d’amour, surtout lorsque Vénus n’est pas en rétrogradation. La capacité de la Balance à communiquer avec les autres est inégalée. Grâce à cette énergie, nous serons alors en mesure de négocier presque tout, de conclure des accords et de créer de nouveaux liens. Avec le Soleil en Balance, il peut être plus facile de faire face à des situations qui semblaient insurmontables auparavant.

Laissez-vous envelopper par l'énergie de la Balance. Pendant cette saison, vous vous sentirez plus diplomate, vous serez plus habile mentalement. Vous vous adapterez également aux situations à mesure qu'elles se présenteront, vous naîtrez romantique et très amical, et bien sûr, vous vous sentirez plus séduisant que d'habitude, amusez-vous !

Cela ne veut pas dire que vous perdez votre voix. Aussi diplomatique que soit la saison de la Balance, vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec tout. Vous pouvez transmettre vos désirs, vos sentiments et vos besoins d’une manière plus harmonieuse. Vous n’avez pas besoin de retenir quoi que ce soit.

Voici des conseils pour exploiter l’énergie de la saison de la Balance en fonction de votre signe astrologique !

Bélier

Préparez-vous enfin à faire des compromis, Bélier. Vous savez déjà que la Balance est diplomate et douée pour les négociations. Pendant cette saison, vous voudrez peut-être vous engager envers quelque chose ou quelqu’un qui est très important pour vous. C’est alors le moment d’établir des liens profonds avec les autres.

Taureau

Taureau, impliquez-vous dans votre communauté lorsque le Soleil traverse la Balance. C’est aussi le moment idéal pour vous engager dans le bénévolat pour une cause qui vous tient à cœur. Vous pouvez faire la connaissance de nouvelles personnes et, en même temps, apporter quelque chose d’aimant et de compatissant au monde qui vous entoure.

En prime, vous dormirez comme un bébé en sachant que vous avez consacré du temps et des efforts à transmettre une énergie positive à l’Univers.

Gémeaux

Alors que le Soleil traverse la sympathique Balance, faites-vous de nouveaux amis et renforcez vos liens. C'est la période pour faire ce que vous aimez le plus, Gémeaux, c'est-à-dire socialiser. Préparez-vous alors à vivre des amours romantiques et platoniques pendant la saison de la Balance. Si vous êtes célibataire et que vous voulez socialiser, les rencontres virtuelles (ou en face à face) ne sont pas une mauvaise idée. L'important est de trouver des moyens de se connecter avec d'autres personnes pour élever vos vibrations.

Cancer

Avec le Soleil en Balance, votre intérêt pour ce qui est juste s’exprimera clairement. Cancer, vous ne resterez pas les bras croisés face à l’injustice ou aux mauvais traitements, et vous vous sentirez donc obligé de prendre la défense de ceux qui vous entourent. Évitez les ragots et les propos négatifs à l’égard de qui que ce soit. Veillez à ce que vos actions soient honorables pendant cette période. N’oubliez pas que vos paroles ont un pouvoir, utilisez-les pour créer l’harmonie dans votre environnement immédiat.

Lion

Le Soleil qui traverse la Balance veut que vous brilliez par votre façon de communiquer. Votre esprit est vif comme une épée et votre charisme est à son apogée, Lion. Profitez de cette période pour exprimer vos idées de façon claire et convaincante, surtout aux personnes à qui vous voulez dire quelque chose d’important depuis longtemps. Vous serez vif dans vos conversations, et vous serez capable de vous connecter avec les gens d’une manière profonde. Faites en sorte que chaque mot compte et vous verrez de nouvelles portes s’ouvrir dans votre vie.

Vierge

La saison de la Balance vous apporte une Vénus très conciliante, Vierge. Essayez de vous maîtriser. Vénus vous incite à apprécier la bonne chère, la mode et l’art. Le défi consiste à exercer votre volonté et à peser les choses dont vous avez vraiment besoin. Consacrez-vous à rassembler ce dont vous avez besoin plutôt que de passer du temps à acheter ce que vous voulez.

Balance

C’est votre mois, Balance ! Votre présence brille d’une lumière unique en ce moment. Vous êtes au centre de l’attention partout où vous allez et votre charme est irrésistible. Profitez de cette énergie pour exprimer qui vous êtes vraiment et prendre des décisions qui vous donnent du pouvoir. C’est le moment de briller par votre authenticité et de faire une impression inoubliable sur le monde. Faites-vous confiance et laissez votre beauté s’exprimer.

Scorpion

L’énergie créative de la Balance vous apportera beaucoup de joie cette saison. Vous le méritez enfin, Scorpion. Profitez du passage du Soleil pour faire preuve de compassion envers les autres, laissez briller votre cœur et exprimez-vous de manière créative. Laissez votre intuition vous guider ou vos rêves vous parler. Vous recevrez des messages de l’Univers pour réorienter votre destin.

Sagittaire

La saison de la Balance s’accompagne d’un changement important dans votre monde social. Sagittaire, vos liens avec des amis et des groupes jouent un rôle central dans votre vie. C’est le moment de collaborer à des projets qui favorisent le bien commun et d’élargir votre cercle social. Votre capacité à influencer positivement la communauté est à son apogée, alors profitez de ce en quoi vous croyez vraiment pour guider les autres. C’est le moment de diriger.

Capricorne

Votre réputation ou votre reconnaissance publique est sous les feux de la rampe pendant la saison de la Balance, Capricorne. Votre capacité à prendre des décisions justes vous mènera loin dans le monde professionnel. Profitez de cette occasion pour faire avancer votre carrière et démontrer votre capacité à diriger avec grâce. Le monde est prêt à reconnaître vos réalisations ; continuez à progresser !

Verseau

Avec le Soleil en Balance, l’aventure et l’expansion intellectuelle sont vos meilleurs alliés, Verseau. Votre soif de connaissances est à son comble. C’est le moment idéal pour planifier un voyage, entreprendre de nouvelles études ou explorer des philosophies de vie plus profondes. Vous avez besoin de réponses, et votre recherche intense de la vérité vous mènera dans des endroits très transformateurs. Profitez du voyage et suivez votre cœur.

Poissons

Il est important de fixer des limites dans vos relations et de les respecter, doux Poissons. La Balance s’occupe des règles pour que les relations restent réelles, positives et saines. Donc, même si vous ne voulez pas blesser les sentiments de quelqu’un d’autre, gardez vos limites personnelles. Être soi-même et prendre soin de soi est l’un des meilleurs moyens de créer les liens sains dont vous avez envie et que vous méritez.