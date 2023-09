© Pourquoi vos rêves changent-ils avec la rétrogradation de Jupiter ? La réponse des astrologues

C’est la période la plus déroutante mais la plus réfléchie de l’année. Normalement, la saison de la Vierge devrait nous aider à avoir un esprit logique, analytique et pragmatique. Mais la vérité est qu’il y a un sentiment de désorientation. Oui, nous devons blâmer toutes les planètes qui ont été, sont et seront bientôt rétrogrades : Vénus, Mercure, Saturne, Uranus, Jupiter, Neptune et Pluton.

Mais même si nous ressentons un peu de rétrogradation, c’est une période bénie pour poser les bases de notre nouvelle vie dont nous comprendrons mieux le développement vers la fin de l’année.

Comment Jupiter rétrograde 2023 va-t-il influencer les signes du Zodiaque ?

Il faut d’abord passer les tests et les questions posées par les rétrogrades, dont l’imposant mais aimable Jupiter, la planète de l’abondance, de la chance et de la bonne fortune… Mais ne vous inquiétez pas ! Ce n’est pas que Jupiter nous accorde le contraire pendant sa rétrogradation, c’est-à-dire la pénurie, la malchance et l’infortune. Ce que nous ressentirons peut-être, c’est une diminution de notre capacité à rêver et nous serons moins optimistes que d’habitude.

Jupiter est l’une des planètes qui se déplacent le plus lentement. Il rétrograde chaque année pendant environ quatre mois. Entre le 4 septembre et le 30 décembre 2023, Jupiter rétrograde en Taureau. C’est la première fois que la géante gazeuse rétrograde en Taureau, le signe fixe de la Terre, depuis plus de 12 ans. À lire Voici les numéros chanceux que la nouvelle lune apporte pour chaque signe jusqu’au 25 septembre

Lorsque Jupiter est en Taureau, il nous apporte l’abondance et la sécurité à long terme. Il nous apprend que les choses ne tombent pas du ciel si nous ne travaillons pas dur. En même temps, elle nous invite à approfondir notre valeur personnelle.

Jupiter rétrograde nous invite à un changement de perspective

Bien que nous ne recevions pas de cadeaux tangibles pendant la rétrogradation de Jupiter, nous continuerons à recevoir des cadeaux de l’âme. Jupiter rétrograde en Taureau nous invite à réfléchir à ce que nous apprécions, à ce que nous désirons. Elle nous donne les indices pour commencer à travailler à la réalisation de nos objectifs. C’est une occasion précieuse de changer notre perspective sur les finances, les possessions et les besoins. Ce n’est peut-être pas une bonne idée de trop dépenser pendant cette période, surtout pour des choses dont vous n’avez pas besoin.

En effet, Jupiter veut que vous reconsidériez vos rêves et les idéaux que vous avez plantés et cultivés dans le secteur où vous avez le Taureau dans votre thème natal. Vous devez jeter un regard neuf, ce que vous n’avez peut-être pas fait au cours des 12 dernières années. Il est temps de réimaginer ce que vous voulez et d’examiner si vos rêves actuels correspondent à ce que vous voulez pour l’avenir.

Voyons maintenant pourquoi vos rêves changeront avec la rétrogradation de Jupiter, en fonction de votre signe solaire ou de votre signe ascendant.

Bélier

Comment avez-vous atteint la stabilité matérielle, et considérez-vous vraiment que vous l’avez atteinte ? Jupiter rétrograde en Taureau provoquera une révision de votre relation avec l’argent, vos possessions et vos valeurs. Commencez à réfléchir à la manière dont vous pouvez mieux sécuriser ces ressources. Par ailleurs, passez en revue vos habitudes de consommation. À lire Les conseils des astres pour la fortune et l’abondance en cette 1ère semaine d’automne

Ce que vous dépensez n’est pas toujours le reflet de ce que vous êtes. Alors, mettez votre carte de crédit au placard pour un temps et concentrez-vous sur votre intérieur. Vous devez vous aligner sur des objectifs à long terme plus importants que la satisfaction immédiate. Si vous le dites franchement, vos objectifs financiers pourraient commencer à changer dès maintenant.

Taureau

De quoi rêvez-vous pour vous-même ? Jupiter rétrograde dans votre signe, Taureau. C’est l’occasion de reconsidérer certaines de vos aspirations personnelles. Vous avez réalisé plusieurs de vos rêves. Mais avant de continuer à vous développer, vous devez faire une pause pour évaluer vos progrès. Vous ne vous sentez pas encore à l’aise avec ce que vous avez accompli ou vous voulez changer de direction ? Il est temps de vous asseoir et de planifier une nouvelle route ou une route différente.

Gémeaux

Vos croyances actuelles vous représentent-elles ? Avec Jupiter rétrograde en Taureau, vous allez entamer une période de révision de ce que vous croyez être la vie. Vos vérités intérieures seront mises en lumière. Il est possible que des expériences du passé vous reviennent par le biais de rêves ou de souvenirs. Cela, afin que vous compreniez l’origine de certaines croyances qui ne vous conviennent plus.

Faites un nettoyage mental, appuyez-vous sur la méditation ou toute pratique qui vous aide à vous détendre. Et laissez vos habitudes se transformer, ou plutôt, transformez vos habitudes. Votre perspective sur votre vie, votre passé, vos relations et votre avenir changera.

Cancer

De quel type de personnes voulez-vous vous entourer et de quels projets rêvez-vous pour votre avenir ? Vous avez noué des alliances et des amitiés intéressantes ces derniers mois, que vous revisiterez pendant la rétrogradation de Jupiter en Taureau. Ces amitiés seront très importantes pour votre avenir. Vous voulez vous entourer de personnes dignes de confiance et la rétrogradation de Jupiter vous ouvrira les yeux. Regardez attentivement car votre communauté ou votre cercle social, ainsi que vos aspirations, pourraient changer.

Lion

Quelle direction voulez-vous donner à votre carrière ? La rétrogradation de Jupiter en Taureau vous incite à envisager vos projets professionnels sous un angle nouveau. Ces derniers temps, vous avez cherché à vous développer professionnellement, mais pas à partir de ce que le marché offre. Cela se fait à partir de ce que vous pouvez apporter à la table avec votre approche unique.

Votre vision de votre carrière peut changer radicalement. Vous avez le temps de réorienter votre chemin. Avec Jupiter rétrograde, vous avez la possibilité de faire des ajustements majeurs. Ils concernent votre future carrière et l’héritage que vous voulez laisser au monde.

Vierge

Comment voulez-vous être libre ? Alors que Jupiter rétrograde en Taureau, votre philosophie de vie sera mise à l’épreuve. La stabilité et la sécurité ne se trouvent pas toujours en restant dans sa zone de confort ou en évitant de s’envoler. Parfois, c’est en se jetant à l’eau ou en pariant sur l’incertain que l’on trouve ce qui est sûr. Il est temps de revoir certaines de vos perspectives les plus ancrées.

La façon dont vous percevez la vie sera réexaminée pour s’assurer que vous êtes au bon endroit. Ce qui n’est pas toujours le cas lorsque vous vous obstinez à vouloir rester. Nourrissez-vous d’autres connaissances et d’autres points de vue, car vous allez changer d’endroit « sûr ».

Balance

Ne pensez-vous pas qu’il est temps de fixer des limites ? Avec Jupiter rétrogradant en Taureau, vous allez reconsidérer certaines de vos obligations financières ou des dettes que vous avez contractées dernièrement. Vous aimez avoir un style de vie agréable, mais il est temps de reconsidérer le prix que vous avez payé pour le conserver.

Vos dépenses, votre énergie, votre temps doivent être examinés à la loupe. Par ailleurs, si vous avez partagé des ressources avec une autre personne, vous devrez peut-être conclure des accords mutuellement avantageux. Vos arrangements actuels pourraient changer à long terme.

Scorpion

Quel type de relation souhaitez-vous ? Vous sortez d’une période de transformation avec le nœud sud dans votre signe. Beaucoup de choses vont changer dans votre vie et continueront à le faire pendant un certain temps, en particulier dans vos relations personnelles. Avec Jupiter rétrograde en Taureau, vous commencerez à examiner l’évolution de vos relations amoureuses. Jupiter vous invite à examiner de près ce dont vous rêvez en tant que couple.

Demandez-vous si vous voulez construire une relation à long terme, si la personne avec laquelle vous êtes est celle autour de laquelle vous voulez construire votre vie, ou quel type de relation vous voulez attirer. Si vous êtes en couple, ces réflexions vous permettront de tester votre relation pour voir si elle est viable à long terme. Faites-vous confiance et faites confiance à ceux qui vous ont montré qu’ils voulaient rester à vos côtés, Scorpion. Vos relations changeront considérablement et positivement.

Sagittaire

Quel genre de vie voulez-vous mener, quel est votre métier idéal ? Vous serez l’un des signes qui ressentira le plus la rétrogradation de Jupiter en Taureau, car c’est votre maître. Avec Jupiter rétrograde, vous allez revoir vos habitudes actuelles. Si vous avez besoin de faire des ajustements dans votre routine quotidienne, c’est le moment de le faire, d’autant plus que vous vous demanderez également si vous êtes heureux dans votre travail, si cela vaut la peine d’y être.

Désormais, vous avez besoin que vos responsabilités quotidiennes et professionnelles ne vous privent pas de votre liberté, mais au contraire qu’elles vous aident à devenir un être plus libre, plus que vous ne l’êtes déjà. N’ayez pas peur de changer, car vous avez maintenant besoin d’un style de vie qui s’aligne sur vos objectifs à long terme.

Capricorne

Jupiter rétrograde en Taureau vous donne l’occasion de revoir votre façon de vous exprimer de manière créative et votre façon d’aimer. Si vous voulez tomber amoureux, vous devrez répondre à l’appel de Jupiter. Vous avez essayé beaucoup de choses et la vérité est que toutes ne vous donnent pas de plaisir. Vous devez maintenant renouer avec la partie de vous qui veut s’amuser, être libre, spontanée, aimante et enjouée.

C’en est assez de travailler sans relâche, Capricorne. Si vous voulez être très productif, vous méritez et avez besoin de vous détendre et de vous amuser. Ouvrez-vous aussi à l’amour de temps en temps… Si vous le faites, vous serez surpris de voir à quel point votre vie créative et romantique changera.

Verseau

Vous voulez vous enraciner, quelle est votre version du foyer et comment voulez-vous le construire ? C’est pourquoi Jupiter rétrograde en Taureau veut que vous vous arrêtiez un moment pour examiner ce qui s’est passé avec votre famille et clarifier la façon dont vous voulez résoudre le problème de la manière la plus généreuse et la plus attentionnée possible.

Cela vous incite à repenser au type de foyer dont vous rêvez et à ce dont vous avez besoin pour le réaliser. Lorsque Jupiter deviendra direct à la fin de l’année, vous saurez clairement où, avec qui et comment vous voulez habiter le lieu de vos rêves. Beaucoup de choses sur ce que vous pensiez de vous former ou d’avoir une famille changeront complètement.

Poissons

Comment aimeriez-vous communiquer vos idées ? Jupiter rétrograde en Taureau ne veut ni plus ni moins que vous réévaluiez vos pensées et la manière dont vous les transmettez et les concrétisez dans la réalité. Jupiter a élargi votre esprit de façon exponentielle depuis son entrée en Taureau, vous apportant des idées que vous n’aviez pas auparavant et qui ont beaucoup de potentiel.

Pendant sa rétrogradation, il souhaite que vous passiez en revue les informations dont vous disposez afin de vous assurer que c’est bien ce que vous voulez transmettre, que ce soit à un public spécifique ou à un individu. Tout ce que vous avez appris n’a pas été vain, mais vous devez traiter vos connaissances et passer les données au crible. Si vous rêvez de partager un message, vous pourrez le faire lorsque Jupiter commencera à être direct, mais il vous faudra changer de canal de communication, de mode de partage ou autre, vous le savez au fond de vous…