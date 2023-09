© 5 signes de l'horoscope chinois recevront l'abondance pendant l'équinoxe d'automne 2023

À partir du 23 septembre, 5 signes de l'horoscope chinois auront de la chance et profiteront de l'énergie de l'équinoxe d'automne.

À l’approche de l’équinoxe d’automne, qui aura lieu le samedi 23 septembre, l’énergie cosmique s’aligne pour apporter chance et fortune à l’ensemble du zodiaque chinois. Si nous pouvons bénéficier des ondes positives, 5 signes de l’horoscope chinois auront les meilleures opportunités durant cette période de septembre 2023.

Il s’agit des signes du Rat, du Lapin, du Dragon, du Serpent et du Cheval. Si vous faites partie de ces signes chanceux, l’astrologie chinoise vous dit alors à quoi vous attendre et comment libérer tout votre potentiel.

Rat (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Pour ceux nés dans les années du Rat, cette période promet de la chance, mais avec une mise en garde. La modération est la clé, a déclaré une astrologue de Your Tango. Elle suggère également d’éviter les risques inutiles et de se méfier des pressions extérieures. Ce signe doit surtout éviter les pressions qui incitent à prendre des risques injustifiés. Considérez les ressources à votre disposition avant de vous lancer en terrain inconnu, a-t-elle recommandé.

Pour améliorer votre chance, incorporez les couleurs jaune et verte dans votre environnement. Essayez également de décorer votre espace avec des fleurs qui arborent ces teintes ou portez ces couleurs dans vos vêtements. De plus, travailler avec du quartz jaune ou vert peut amplifier les énergies chanceuses de ce signe.

Lapin (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Votre fortune réside dans votre capacité à vous démarquer de la foule. Mais ce signe ne se trouve pas nécessairement sous les feux de la rampe. Adoptez l’individualité, pensez de façon indépendante et évitez de tirer des conclusions hâtives basées sur les opinions des autres.

Écrivez vos pensées et vos sentiments pour plus de clarté. Cela vous aidera à identifier les situations dans lesquelles vous pouvez vous démarquer de la foule. C’est aussi votre ticket pour la bonne fortune. Le pouvoir de l’expression personnelle peut ouvrir des portes à ce signe.

Dragon (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Préparez-vous à quelques jours d’énergie débordante. Vous ressentirez une plus grande demande dans vos cercles sociaux. Ce qui générera des invitations et des opportunités qui élèveront vos connexions. Que ce soit par le biais d’engagements professionnels ou d’autres voies, acceptez cette chance car elle vous mènera à un trésor caché.

Incorporez la couleur bleue dans votre tenue vestimentaire pour vous aligner sur cette fortune. Cependant, ce signe doit garder l’équilibre pour éviter d’envoyer des signaux d’insécurité. De plus, reconnaissez et éloignez-vous des personnes de votre cercle social qui entravent votre croissance au lieu de la soutenir.

Serpent (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Le signe du Serpent connaîtra ces jours-ci un tour de fortune unique lié à de précieuses leçons de vie tirées d'expériences passées. Réfléchissez alors aux difficultés passées et tirez-en des leçons. Ces enseignements peuvent vous aider à éviter des erreurs futures, en particulier dans les affaires de cœur ou dans la prise de décision.

Votre réaction à ces révélations déterminera si vous exploitez pleinement le pouvoir de la chance ou si vous la laissez passer, a déclaré l’astrologue.

Cheval (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1966, 1954, 1942, 1930)

Votre automne est marqué par des opportunités qui demandent du dévouement et du travail. Qu’il s’agisse d’avancement professionnel ou d’engagements personnels tels que le mariage, les récompenses seront substantielles si vous restez engagé.

Adoptez alors une vision à long terme, tenez un journal de vos sentiments et de vos expériences. Et n’oubliez pas que le dévouement et la compétence sont les clés qui vous permettront de libérer tout le potentiel de votre bonne fortune, a commenté l’astrologue.