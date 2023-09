© Un coup de chance dans l'argent et le travail pour 4 signes du zodiaque grâce à la lune croissante

Voir Ne plus voir le sommaire Bélier

Sous le signe du Sagittaire, aujourd’hui 24 septembre, la Lune atteindra sa quatrième phase de cire. Ce qui permettra à certains signes du zodiaque d’avoir de la chance de leur côté et du positif dans leur travail et leur vie économique. On recense surtout les signes du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne

Bélier

Signe du zodiaque du 21 mars au 19 avril

Argent : Profitez de la bonne période financière que vous vivez car tout est un cycle. Épargnez, investissez, remboursez vos dettes et mettez à jour vos documents. En effet, vous en aurez besoin quand viendront les périodes de vaches maigres. Cette excellente période durera encore quelques semaines et de nouvelles opportunités se présenteront à vous.

Travail : De bonnes nouvelles vous parviendront avant la fin du mois. Vous avez le bon profil pour le poste vacant et, jusqu'à présent, aucune des personnes interviewées n'a été aussi bonne que vous. Ce poste sera donc le vôtre. Vous commencerez la semaine dans un nouveau lieu de travail et avec une belle rémunération. Cela vous permettra alors de faire des projets.

Cancer

Signe du zodiaque du 21 juin au 22 juillet

Argent : De nombreux aspects de votre vie vont s’améliorer après l’arrivée du croissant de lune. Entre autres, il va vous donner des occasions de montrer votre talent. De plus, cela va générer des rentrées d’argent supplémentaires non négligeables. Il ne faut donc pas se laisser éblouir par ce qui arrive sur votre compte en banque, mais s’organiser. Vous aurez une stabilité financière et émotionnelle.

Travail : Le travail d’équipe vous mettra, vous et vos collègues, sous les feux de la rampe. Effectivement, les choses que vous faites vous donneront de très bons résultats et vous en serez récompensés. C’est surtout un bon groupe, car chacun sait quels sont ses points forts et comment les utiliser pour le bien commun.

Balance

Signe du zodiaque du 23 septembre au 22 octobre

Argent : Le paiement de la dette que vous attendez depuis l'année dernière va enfin être effectué. Vous aurez maintenant l'argent entre les mains et même si vos dettes seront payées, le plus important est que vous n'aurez plus de maux de tête à cause de l'encaissement constant dont vous êtes assailli. N'oubliez pas de laisser un peu d'argent pour vous et pour les affaires quotidiennes de votre foyer.

Travail : Bien que le travail ne soit pas le vôtre, une bonne amie vous tendra la main en vous proposant de l’aider dans son entreprise. Ce ne sera pas la somme d’argent que vous attendez, mais cela facilitera bien des choses. Elle le fera parce qu’elle connaît les difficultés que vous traversez. Elle ne peut pas vous donner plus, car elle est consciente que ce que vous ferez a un coût plus élevé.

Capricorne

Signe du zodiaque du 22 décembre au 19 janvier

Argent : Un membre de votre famille, une femme très proche de vous veut vous aider, elle vous l’a proposé avec insistance, mais par fierté vous avez refusé, mais vous devez laisser cela de côté et l’accepter, car vous savez très bien que vous en avez besoin. D’ailleurs, vous savez aussi qu’elle ne vous le montrera jamais en face, parce qu’elle vous aime et que cela ne fait pas partie de ses valeurs et de ses principes.

Travail : Vous devrez sortir de votre zone de confort si vous voulez que votre vie professionnelle s’améliore. Postulez pour d’autres postes en dehors de votre ville et osez expérimenter d’autres horizons. Vous vous rendrez compte que vous êtes excellent, plus que vous ne le pensez, et vous évoluerez rapidement au sein de l’organisation.