© Comment obtenir la meilleure alchimie dans la chambre selon votre signe du zodiaque

Rire et se sentir bien avec quelqu'un est essentiel pour chaque signe du zodiaque, mais le désir et la passion le sont tout autant.

Chaque signe du zodiaque a sa propre personnalité et sa propre façon de conquérir et d’être intime avec sa moitié. Mais ils aiment aussi avoir ces détails qui éveillent l’alchimie et la passion.

Mais il faut bien comprendre que l’amour et le sexe sont des choses et des aspects complètement différents. Et ce, même si nous avons tendance à les confondre. On peut être très amoureux de quelqu’un qui nous fait rire et nous fait nous sentir bien. Mais si cela ne coule pas de source une fois que l’on entre dans une pièce, cela risque de mal se terminer.

La compatibilité sexuelle d’un couple est plus importante que nous ne pouvons l’imaginer. En effet, elle implique non seulement la chimie, mais aussi la confiance et la connexion. Ces dernières sont générées entre vous deux pour explorer les instincts les plus bas.

Chaque signe du zodiaque a ses propres complexités et les différences et similitudes. Elles les amèneront soit à s’entendre, soit à ne pas fonctionner parce qu’il n’y a pas de compatibilité entre eux. À lire 3 signes qui vont avoir une grosse surprise grâce à la Lune en Sagittaire

Selon l’astrologie, voici les signes du zodiaque qui sont compatibles et qui débordent d’alchimie derrière les portes closes d’une pièce :

Capricorne et Scorpion

Les natifs du Scorpion ont une vigueur sexuelle maximale et ont besoin de la confiance et de la perfection du Capricorne. Cela, pour générer ces sentiments et sensations positives lorsqu’il s’agit d’intimité. Il y a de la férocité entre ces deux signes du zodiaque. Mais l’un des deux calme le feu et fait entrer l’amour en jeu.

Sagittaire et Balance

L’air et le feu ne semblent pas être la combinaison idéale. Pourtant, il s’agit en fait de l’une des relations les plus stables et les plus harmonieuses parmi les signes du zodiaque. En effet, la passion du Sagittaire a besoin de l’esprit libre de la Balance pour jouer avec cette extraordinaire chimie de l’amour, de la créativité et de la luxure dans l’intimité.

Taureau et Vierge

Le Taureau est à 100 % émotionnel et la Vierge est analytique et ils se connectent très intensément. Le perfectionnisme de la Vierge rencontre la tempérance du Taureau. Et bien qu’ils aient quelques difficultés à construire une relation à long terme, cela leur permet de former un lien qui leur donne une liberté d’action. Et d’un point de vue sexuel, ces deux signes du zodiaque sont des amants parfaits.

Bélier et Lion

Les natifs du Bélier sont passionnés et impatients et aiment que les choses se passent quand et comme ils le veulent. C’est pourquoi le signe du zodiaque du Lion est le seul capable de satisfaire les instincts du Bélier, ainsi que d’exercer ce leadership inné des lions qui fait de l’attirance et de l’alchimie le moment le plus agréable pour tous les deux. À lire 3 signes du zodiaque devront relever un grand défi pendant le reste du mois

Gémeaux et le Verseau

Les personnes nées sous l’influence des Gémeaux aiment les préliminaires, les conversations avant d’entamer l’acte sexuel et certains signes sont très directs. C’est pourquoi le Verseau, avec son imagination, sa créativité et sa mentalité, est capable de maîtriser l’art de la passion et de faire de ce moment d’intimité avec les Gémeaux quelque chose de très spécial.

Cancer et Poissons

Les natifs du Cancer sont parmi les signes du zodiaque les plus sexuels du zodiaque. Mais ils aiment aussi les relations stables en toutes circonstances. Lorsqu’ils ferment la porte de la chambre à coucher, ils sont créatifs. Et les Poissons arrivent avec leur charme particulier et le désir de plaire et de faire plaisir dans l’acte sexuel. C’est le feu et l’amour, la dévotion et la tendresse. Tout cela en même temps.